Horario y dónde ver por TV el Sporting de Gijón-Málaga CF de LaLiga Hypermotion

El fútbol español vuelve a ponerse en marcha en este inicio de 2026. Después del parón navideño, LaLiga Hypermotion arranca con una jornada 20 que trae numerosos entresijos: el primer partido en pleno mercado de fichajes de invierno y también el penúltimo encuentro de la primera vuelta. Muchos horizontes abiertos y muchas cuestiones que decidir mientras dos históricos como el Málaga CF y el Sporting de Gijón vuelven a verse las caras.

Precisamente, son dos de los equipos más en forma de Segunda División. El conjunto blanquiazul no ha perdido ninguno de los cinco partidos ligueros que ha dirigido Funes, mientras que su rival viene de hacer pleno de victorias en diciembre. Numerosos alicientes que garantizan fútbol de alto nivel en un escenario de altura como es El Molinón.

Reencuentro con Rubén Yáñez

El partido servirá para que el Málaga CF y Rubén Yáñez se encuentren en uno de los momentos más especiales del cancerbero. Militó en el conjunto blanquiazul en la temporada del descenso, es uno de los pocos recuerdos que se salvan y aquel naufragio le sirvió como trampolín al equipo asturiano. Este 31 de diciembre, el conjunto de Gijón anunció la renovación del portero catalán hasta 2028 como capitán sportinguista.

Horario del Sporting-Málaga

El partido correspondiente a la jornada 20 de la categoría de plata se celebrará este domingo 4 de enero, en la vuelta del fútbol español al nuevo año, a partir de las 14.00 horas.

El Málaga CF viene de ganar al Almería en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de El Molinón.