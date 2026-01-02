Entrenamiento
El Málaga CF aligera la enfermería con el regreso de Dani Lorenzo
El marbellí hizo parte del entrenamiento junto a sus compañeros tras sus problemas en los isquiotibiales, al igual que Moussa, Dorrio y Recio
El penúltimo entrenamiento de la semana dejó grandes noticias para Funes a 48 horas de visitar el Sporting de Gijón. Después de una semana de altibajos en el seno del Málaga CF, el cuerpo técnico recuperó a Dani Lorenzo, Moussa, Dorrio y Recio. Habrá que ver quiénes pueden reincorporarse a la convocatoria y quién puede disponer de algunos minutos, pero aumentan las opciones para la segunda unidad.
Dani Lorenzo y tres más
Todos los focos apuntaban al marbellí. Se había perdido los dos últimos entrenamientos por unos problemas en los isquiotibiales y este viernes, en la penúltima sesión de la semana, ha formado parte del grupo. Al menos, en la mitad del entrenamiento, lo que le da posibilidades de jugar el domingo. "48 horas son un mundo", reconoció Funes en rueda de prensa.
No fue la única buena noticia del día. También volvieron Moussa, Dorrio y Ángel Recio, a la par que Juanpe siguió sumando carga en las piernas. "Josué también lo ha pasado mal. Ha vuelto a sonreír, nos ha dado alegría verlo con los compañeros. Estas 48 horas van a hacer que todo pueda mejorar. Juanpe mejora por día. Ya tiene buenas sensaciones en cuanto a ritmo y juego, nos llamó la atención lo espectacular que estuvo. Para esos jugadores que han tenido interrupción en el entrenamiento, cada día es un mundo nuevo. Van a tener mejores sensaciones", asumió el técnico de Loja.
Tres lesionados de corta duración
Darko, Ramón y Dani Sánchez son las únicas bajas de pronta recuperación que le quedan al Málaga CF en la enfermería. En otro escalón se encuentran Luismi y Pastor -sin ficha-, que continúan con sus respectivas recuperaciones.
El equipo volverá a entrenar este sábado, a partir de las 10.30 horas, antes de poner rumbo a tierras asturianas. Allí le espera un Sporting de Gijón, inmaculado en diciembre, y una racha de cinco partidos consecutivos sin perder a la que el Málaga CF espera darle continuidad.
