Funes hereda el reto de las tres victorias seguidas de Pellicer

El Málaga CF llega este domingo a El Molinón en el mejor estado de forma de la temporada. Por nivel de juego y también por confianza. La llegada de Funes ha revertido la situación anímica de los blanquiazules, consiguiendo enlazar cinco partidos consecutivos sin perder con tres victorias y dos empates, y el nuevo reto del de Loja pasa ahora por sumar tres triunfos seguidos, el gran anhelo de Pellicer tras el regreso a la categoría de plata.

El de Nules, segundo entrenador con más partidos en la historia de Martiricos, se marchó con muchos objetivos cumplidos a nivel profesional y personal. Más de los que hubiera imaginado cuando relevó a Víctor Sánchez del Amo en enero de 2020. Sin embargo, siempre verbalizó su deseo de conseguir tres victorias consecutivas tras consumar el milagro de Tarragona.

El Málaga CF viene de ganar 2-1 al Almería. / Gregorio Marrero

El objetivo de Pellicer

No fueron pocas las oportunidades que tuvo el Málaga CF de lograr ese ansiado triplete. La temporada pasada ganó al Eibar (1-0) y al Cartagena (1-0), al Eldense (3-0) y al Sporting de Gijón (1-3), al Cartagena (0-1) y al Tenerife (1-0), y al Castellón (1-0) y al Granada (1-0). Cuatro dobletes en la campaña de la permanencia por solo en el curso actual: Real Sociedad B (1-0) y Las Palmas (0-1).

Es un reto que el Málaga CF tiene por cumplir en Segunda División desde la temporada 2022/23, la del descenso al fútbol no profesional. Entonces, ya con Pellicer a los mandos, el equipo blanquiazul sí que llegó a enlazar tres victorias consecutivas en el tramo final: 1-2 al Villarreal B, 1-0 en La Rosaleda frente al Cartagena y 0-2 contra el Lugo el 23 de abril, hace casi tres años.

Al asalto de El Molinón

Ahora, ese reto lo hereda Funes casi a las primeras de cambio. Parece quedar lejos con el parón navideño de por medio, pero lo cierto es que el Málaga CF acabó el 2026 remontando al Albacete en el Carlos Belmonte (1-3) y ganando a uno de los transatlánticos de la categoría como es el Almería (2-1). Dos triunfos de mucho mérito que pueden acabar con una espera de casi tres años para conseguir las tres victorias seguidas.

Para ello, los blanquiazules deberán derrotar a un Sporting de Gijón que no sabe lo que es perder como local en LaLiga Hypermotion desde el 28 de septiembre (3-4 ante el Albacete). Aún dirigía a los asturianos Asier Garitano, por lo que Borja Jiménez ha mantenido invicto El Molinón desde su llegada, exceptuando el traspiés en Copa frente al Valencia. Ni el Racing de Santander ni Las Palmas lo consiguieron. Además, ganaron los tres partidos ligueros de diciembre, lo que hace el reto aún más complicado.

Jornada 20

¿Hasta dónde puede llegar el ‘efecto Funes’? ¿Qué incidencia va a tener el parón navideño para unos y para otros? El césped de El Molinón dictará sentencia este domingo, a partir de las 14.00 horas. A partir de entonces, el Málaga CF tiene la oportunidad de romper otro maleficio y seguir sumando puntos para cerrar la primera vuelta lo más arriba posible.