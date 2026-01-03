Sporting de Gijón-Málaga CF: Prueba de fuego en El Molinón

Se acercan los últimos días de turrones, roscones y mazapanes, pero las fiestas navideñas se han guardado un último plato fuerte para este domingo (14.00 horas/LaLiga TV). Uno de categoría, de los que hay que ver. Vuelve LaLiga Hypermotion a nuestras vidas y lo hace con un Sporting de Gijón-Málaga CF en El Molinón.

Un auténtico partidazo. Se enfrentan dos de los equipos más en forma de Segunda División. El conjunto rojiblanco busca su cuarta victoria consecutiva, mientras que los blanquiazules persiguen la tercera. Son dos plantillas que van a ir a por todas, lo hacen en un contexto envidiable y se juegan dar un paso hacia delante en la clasificación -30 puntos de los locales por 26 de los visitantes-. La incógnita es saber cómo afecta el parón navideño a estas trayectorias.

Dudas en el once

El Málaga CF llega anímicamente en volandas por los últimos resultados y las 9.000 personas en el entrenamiento a puerta abierta. La buena noticia es que futbolísticamente ha podido respirar. No las tenía todas consigo, pero Funes se ha podido llevar a Gijón a Dani Lorenzo. Cuántos minutos pueda jugar es otra cuestión. Moussa, Ángel Recio y Dorrio también completaron el entrenamiento de este sábado, va vaciándose la enfermería. La gran novedad es Juanpe, de vuelta dos meses después.

A partir de ahí, la táctica del técnico de Loja se pone a examen. Montero, Gabilondo y Rafita han ensayado durante la semana para suplir en el lateral izquierdo al sancionado Víctor y al lesionado Dani Sánchez. Además, si no juega Dani Lorenzo como titular, también tiene que decidir entre Ochoa, Rafa, Juanpe o Larrubia como interior. A la vez que los tres delanteros se vuelven a disputar un puesto. Salvo esas cuestiones, no se esperan cambios.

El mejor Sporting

No es poca cosa lo que hay enfrente. El Sporting aprieta mucho durante los primeros 15 minutos como local, apenas permite disparos con peligro de sus rivales y encuentra su mayor virtud a la contra, cuando el rival más cómodo se encuentra con balón. Parece ir en serio este curso con esos 30 puntos. Está pendiente de un par de retoques en el mercado de invierno, pero los números son claros: no pierden como locales desde septiembre y ganaron sus tres partidos de Liga en diciembre sin encajar un solo gol.

Rubén Yáñez defendió la portería del Málaga CF 22/23. / LaLiga

Rubén Yáñez

Mucha culpa de ello lo tiene un exmalaguista. Rubén Yáñez, blanquiazul la temporada del descenso, es el guardián de la portería rojiblanca desde aquel verano de 2023 y viene en estado de gracia. Esas tres victorias del último mes de 2025 tuvieron tres porterías a cero, ha renovado su contrato hasta 2028 y querrá ejercer de muro ante los delanteros del Málaga CF. La buena noticia para Borja Jiménez es que cuenta con casi toda la plantilla, salvo el descarte de Yann Kembo y el lesionado Mamadou Loum.

Dictará sentencia el fútbol. Nadie quiere perder cuerda antes del final de la primera vuelta. Tampoco el Málaga CF, que se juega dar otro paso de gigante en la clasificación.