Funes, tras el Sporting-Málaga CF: "Me quito el sombrero con los jugadores"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa después de la victoria por 1-3 del Málaga CF frente al Sporting de Gijón. Un triunfo en el que reconoció "el esfuerzo y el atrevimiento de los jugadores", que utilizó para marcar la línea a seguir del equipo y con el que asumió el penalti de Galilea.

Balance

"Más que los puntos que hayamos hecho, pensamos en hacerlo bien en un contexto muy difícil. No es solo El Molinón, ya sabemos de su dificultad, es por lo que estaban haciendo ellos. Le quiero dar mérito a los jugadores porque nos hemos enfrentado a un equipo que, no se olvide, llevaba tres porterías a cero. Ya nos gustaría una situación de portería a cero y eso que Alfonso en cada partido nos da una barbaridad. Es un equipo que, además de no recibir, se mostraba muy solvente. Creo que es el mejor en diciembre, en una línea ascendente que casi daba miedo. Quisimos hacer la cuenta de la vieja. No habían recibido goles, apenas le disparaban y pensamos que con dos delanteros íbamos a estar más cerca de los goles. Sabía que nos enfrentamos a un equipo de los más estrechos. Te regalan los pasillos laterales y entendíamos que eran importantes los dos delanteros porque íbamos a obligar a los centrales a defender fuera. Ese tipo de situaciones empezaban a dar ventaja y luego con nuestros extremos, por eso entró Ochoa por Joaquín, que actuaran como interiores junto a Puga y Rafita. Habrá días que salga mal, pero ha salido bien. Le pedía a los jugadores que cuando saliésemos de La Rosaleda fuésemos capaces de intentar ser los mismos y me repito otra vez, agradecer a los jugadores el esfuerzo tan grande y valorar el atrevimiento, me quito el sombrero".

A Funes le salió bien la apuesta por los delanteros en el Málaga CF. / LaLiga

Ochoa

"Como cadete juega casi siempre en izquierda. En el filial también, jugó en muchas ocasiones. Es muy fácil con jugadores de su talento, cuando conduce hacia dentro, dominar el eje y marcar las diferencias. Los planes salen bien cuando los jugadores lo hacen bien. Supo entender el plan y ejecutarlo. Pese a su edad, tiene una personalidad terrible. Ya no solo es que técnicamente sea capaz, tiene el arrojo para hacerlo. Lo más importante es que lo siga demostrando".

Identidad del equipo

"Tenemos la suerte de que este equipo guarda mucho de la etapa anterior. Hemos recuperado jugadores. Intentamos darles un contexto donde ellos puedan mostrar las cosas que mejor saben hacer. Estamos en una línea en la que las cosas salen. A un colectivo se le reconoce en la dificultad. Nos llegan a todos. Ojalá cuando lleguen, el equipo tenga la personalidad de ahora. La parte más importante es ser capaces de seguir una línea muy clara, independientemente de los resultados. Si nos dejamos arrastrar por la euforia, ese es el momento en el que estás más cerca de caer. Hay que seguir con ambición, ganas de luchar, correr, pelear, atreverse, querer ir a por los partidos. No hay mayor ambición que intentar ir a ganar cada partido y no decirlo, hacerlo. Entendemos que es lo más importante. Esto tendrá un valor grande si lo mantenemos en el tiempo".

Penalti de Galilea

"Han sido muchas situaciones, ha sido un partido muy movido con muchas interrupciones. Habría que ver todas las imágenes para llegar a una valoración. La tablet es muy pequeña. Nos pitan demasiados penaltis. Si los pitan, que sean claros. Es verdad que a Einar le pilla con la mano arriba. O traes un cuchillo y se la cortas o nada. A partir de ahí, quizás levanta los brazos, toca la pelota y el árbitro lo ve. Si es penalti, no hay que darle más vueltas. La de Dubasin no hay que ni responderla".

Afición

"Mis últimas palabras iban a ser para ellos. Es espectacular. Cuando vas a salir de Málaga y te desean suerte, siempre lo agradeces. Ves la ilusión y te insufla energía. Cuando los ves en Gijón y te saludan aquí, sabiendo el temporal que nos espera porque hay alerta roja en Málaga, ves que se desplazan y se exponen. Sientes el peso de la responsabilidad de que no les podemos fallar. Hacen un esfuerzo muy grande por disfrutar de su Málaga. Cuando sales de casa, lo que más te reconforta es que la vuelta sea de disfrute y orgullo. Estamos muy contentos con ser capaces de poder devolverles todo ese esfuerzo".