Así queda el Málaga CF en la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 20

El Málaga CF sigue escalando en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El equipo blanquiazul cerró la jornada con 29 puntos y una más que meritoria novena posición tras la victoria por 1-3 frente al Sporting de Gijón. Es un resultado que le acerca a tres tantos del play off de ascenso por los siete que mantiene de distancia con la zona de abismo.

Zona media

Lo cierto es que el equipo de Funes ha dado un paso adelante muy importante en una clase media que se estira en la tabla. Sporting, Málaga CF, Burgos y Córdoba forman un tren desde la octava a la undécima plaza que apenas se separa por un punto: 30 los gaditanos y los asturianos, por los 29 del resto. Antoñito Cordero se estrenó con el Cádiz con empate frente al Deportivo de La Coruña (2-2), lo que les coloca séptimos con 31 puntos.

A partir de ahí, hay un escalón de cuatro puntos que separa a los de Iván Ania con el Real Valladolid, 12º con 25 tantos. Eibar (24), Andorra (24), Cultural Leonesa (24), Leganés (23), Albacete (23) y Huesca (23) son los equipos que preceden a los puestos de descenso. Salvo el conjunto pepinero, todos ellos empataron perdieron sus partidos este fin de semana.

Ascenso y play off

La zona de arriba se ha vuelto a apretar después de que el Racing de Santander apenas haya sumado tres empates en los últimos tres encuentros. Repitió este domingo ante el Valladolid (1-1) para seguir líder con 38 puntos. El otro puesto de ascenso directo lo sustenta la UD Las Palmas (37). Almería (35), Castellón (34), Dépor (33) y Ceuta (32) son los cuatro equipos que ocupan las plazas de play off.

Descenso

La zona de abajo se mantiene sin grandes novedades después de que ninguno consiguiera la victoria en la jornada 20. Real Sociedad B (22), Granada (21), Real Zaragoza (17) y Mirandés (16) se encuentran en el descenso. Nazaríes, maños y burgaleses no han saboreado el triunfo en ninguno de los últimos cuatro partidos.

Málaga CF y Ceuta se reencontrarán dos temporadas después. / Gregorio Marrero

Ceuta, próximo rival

El próximo rival del Málaga CF es la AD Ceuta, colocada en la sexta posición con 32 puntos, tres más que los blanquiazules. Volvieron a ganar este domingo por 2-1 frente al Andorra. Parecía una victoria sencilla, pero los del Principado recortaron primero distancias y después estuvieron a punto de firmar el empate en el tiempo de descuento. Los de José Juan Romero visitarán La Rosaleda el próximo domingo, a partir de las 16.15 horas.

Al Málaga CF le queda por delante el reto de igualar o superar los 30 puntos de la primera vuelta de la temporada pasada. Lo tiene en su mano con un empate o una victoria. Se dice pronto después de una montaña rusa de emociones.