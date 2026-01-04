Málaga CF: Larrubia, de la exhibición al susto

Entre el susto y la lesión importante hay un amplio espectro. Precisamente, esa amplia zona en la que se mueve el Málaga CF tras la victoria por 1-3 frente al Sporting de Gijón. El triunfo dejó, mucho más allá de las buenas sensaciones, claros síntomas de preocupación por David Larrubia y una entrada completamente desmedida por parte de Brian Oliván que acabó con su expulsión.

Esto es lo que dijo Funes en rueda de prensa tras el encuentro: "Estamos preocupados por David. No sabemos si hacerle una radiografía en Gijón o aprovechar en Málaga. No sabemos el alcance de la lesión, pero ha sido una patada fuerte, está muy dolorido. Ojalá quede en un susto".

Larrubia fue una de las grandes amenazas del Málaga CF. / Juan Plaza / LNE

De la exhibición al susto

Parece haber sido eso, solo un susto, después de que el defensa del Sporting impactara con mucha fuerza sobre la espinilla del jugador malagueño. Lo hizo unos minutos después de entrar al campo. El cuerpo médico del Málaga CF pidió inmediatamente el campo porque Larrubia apenas podía apoyar su pierna izquierda. De hecho, fue el VAR el que tuvo que llamar al colegiado para revisar la acción y expulsar al rojiblanco.

Antes, el '10' volvió a dejar un partido memorable. Tuvo una conducción magistral desde campo propio para ponerle en bandeja el gol a Chupete. Retrasó su posición para ayudar a Izan Merino y Dotor en la salida de balón, y trabajó de forma incansable contra los extremos del Sporting. Las pruebas médicas confirmarán las consecuencias de esa entrada. Podría tener algunos días de descanso en el inicio de la próxima semana y jugar sin más problemas ante el Ceuta.

Funes pide protección

Funes aprovechó su comparecencia para justificar la decisión del colegiado: "La entrada a David no es proteger o no a los jugadores. Si David se tira ahora varias semanas sin jugar, ¿qué hacemos? Ellos se van a quedar con un jugador menos no sé cuánto tiempo, pero si a David le dura un poco más... Todos los jugadores son importantes, no es porque sea David, pero a esos jugadores de ataque les dan una y otra vez. Cuando son con esa dureza los expone mucho. Los árbitros tienen que cortar por algún sitio".