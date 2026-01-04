El Málaga CF se lleva oro de El Molinón (1-3)

Este Málaga CF es un regalo. Del bueno, del que no se cae ante posibles amenazas y que se impone en cualquier escenario. Ya no es solo La Rosaleda. Fue hace dos semanas el Carlos Belmonte y este domingo, ante otro de los rivales más en forma, el conjunto blanquiazul borró de un plumazo al Sporting de Gijón (1-3). Tres puntos que saben a oro y que ponen la tercera victoria consecutiva, algo inédito desde 2022, al lado de los 29 puntos en el casillero.

Funes salió a El Molinón sin demasiadas sorpresas. Rafita ocupó el lateral izquierdo con Aarón Ochoa por delante y colocó la doble punta con Niño y Chupete arriba. Fue el pichichi blanquiazul el que estuvo a punto de abrir la lata en los primeros minutos. Tras pase de Puga, le pegó fuerte al palo izquierdo de Rubén Yáñez. El exmalaguista puso la mano abajo para impedir el 0-1.

Ahora era Gaspar Campos el que amenazaba la tranquilidad malaguista. Se marchó de Puga dentro del área, aunque el zurdazo se fue muy por encima del larguero. Ahí cambió el partido, librándose una batalla el centro del campo. Sin Dani Lorenzo, el Málaga CF necesitaba nuevas vías de creación. Larrubia tuvo que retrasar su posición. Llegaban los de Martiricos, pero sin colmillo y con algunas pérdidas en fase de transición que dejaban al equipo partido por la mitad.

Larrubia y Chupete

Necesitaban los de Funes a su '10' y apareció desde campo propio. Cogió el balón, combinó una pared con Puga, siguió hasta llegar al área y allí encontró a Chupete en el punto de penalti, que remató con el interior de su zurda para marcar el 0-1. El séptimo en su cuenta personal. Qué delantero. Pudo ser mayor la renta si ese cabezazo al larguero de Niño, tras centro del lateral granadino, hubiese ido unos centímetros más abajo. Gelabert tuvo la última antes del descanso.

Chupete abrió la lata para el Málaga CF. / LaLiga

No hubo cambios en el inicio de la segunda parte. Se animaba el Sporting por medio de Campos. Otra vez en esa banda izquierda, obligando a Murillo a aparecer al corte. Se desató la histeria en El Molinón después de que el árbitro anulara un gol por falta previa de Otero sobre el central del Málaga CF. Siguió el 0-1, pero ahora con una versión muy protagonista de los locales.

De la amenaza al 0-2

Todo ese barullo lo incrementó una protesta de la afición rojiblanca por presunto penalti de Izan Merino sobre Dubasin. No señaló nada el colegiado, sacó rápido Alfonso Herrero y fueron los malagueños los que se plantaron de inmediato en el área rival. Disparó Chupete, paró Yáñez y apareció el pie de Niño para mandar el balón a la red a una velocidad desesperante. 0-2. Aprovechó Funes para meter refresco con Joaquín y Rafa por Ochoa y el último goleador.

Si el Málaga CF estaba bien plantado, sabía que se le abría un solar para correr. Otra vez Chupete superó a los centrales, se encaró con Yáñez y pecó de solidario porque esa vaselina de Dotor se quedó a medio camino sin ser gol. La renta de dos goles a 15 minutos del final era considerable, pero no podía haber despistes. Murillo tuvo que frenar otro disparo de Otero.

Penalti y sentencia

Aún tenía que pasar algo. Levantó Einar Galilea las manos para dejar pasar un balón y tan a la contra vino la suerte que ese centro impactó en el codo del vasco. Llamó el VAR al colegiado y señaló la pena máxima. Marcó Otero. 1-2 con 10 minutos y el descuento hasta el final. Había que salvarlo como fuera. Ayudó Brain Oliván, expulsado -gracias a la llamada del VAR- por una entrada durísima sobre la pierna de Larrubia. No pudo seguir el malagueño, entró Lobete y él mismo se encargó de sentenciar el encuentro (1-3). Salieron al césped Juanpe y Jauregi, aunque ya estaba todo decidido.

14 de los últimos 18 puntos posibles. El 'efecto Funes' que sigue con un paso firme sobre cualquier rival y la afición del Málaga CF que, por el momento, puede volver a mirar la clasificación con mucha ilusión.