Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Sporting de Gijón

El Málaga CF volvió a sacarle brillo a su estancia lejos de La Rosaleda. Lo hizo esta vez en El Molinón ante un Sporting de Gijón al que borró por completo del césped (1-3). Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno, en el inicio del 2026.

Alfonso Herrero (7) Concentrado y serio. Se le resiste la portería a cero, pero son muchos los goles que evita. Fue más trabajo de tensión competitiva que de estiradas. Nada pudo hacer en el penalti.

Puga (8) Ejerció como lateral derecho. Empezó en la primera parte creando mucho peligro por su banda y en la segunda replegó para frenar con éxito a Gaspar Campos.

Murillo (9) Infranqueable, muy protagonista. Ha recuperado la jerarquía en el centro de la zaga. Salvó muchos remates del Sporting, acertadísimo al corte por abajo.

Einar Galilea (7) Quiso levantar las manos para dejar pasar el centro y el balón acabó impactando en su codo. También tuvo un partido notable, contemporizando el ritmo.

Rafita (8) Lateral zurdo por las circunstancias, pero cumplió a la perfección. Jugar a pierna cambiada le restó en ataque, aunque en defensa estuvo muy acertado, siempre bien colocado.

Izan Merino (6) Mejoró con el paso del encuentro. Empezó blando, errático en la salida de balón. Acabó siendo puro oxígeno para crear las jugadas desde atrás.

Dotor (8) Protagonista con el balón, dirigiendo sin Dani Lorenzo, ayudando mucho en la presión sobre balón. Tuvo el 0-3, pero quiso tirar de una vaselina que detuvo sin problemas Rubén Yáñez.

David Larrubia (9) Otro partido memorable para el '10'. Asistió a Chupete en el primero cogiendo la pelota desde su propio campo. Fue muy protagonista. Acabó lesionado por una patada feísima de Oliván. Que sea lo menos posible.

Ochoa (8) De menos a más. Supo ocupar los espacios en esa banda izquierda, cuándo ir hacia dentro y se desfondó en defensa ante físicos más poderosos.

Adrián Niño (8) Saber cuándo y dónde hay que ponerse le puso en bandeja otro gol. Mandó un cabezazo al larguero. Trabajó en banda izquierda y en la doble punta con Chupete. Dupla de oro.

Chupete (9) Siete goles en su cuenta, uno ante el Sporting, pero está siendo una temporada exquisita en lo que no se ve tanto: en los esfuerzos, en la presión, en el trabajo con los centrales...

Suplentes

Rafa (6) Salió para contener después del 0-2. Es menos vistoso como pivote que cerca del área. Un nuevo papel a cumplir.

Joaquín (6) Estiró al equipo con su entrada y obligó al Sporting a defender cuando ya pensaba en empatar.

Lobete (7) Tardó apenas un toque con el balón en decidir el partido con el 1-3. Si elige bien con el balón...

Juanpe (SC) Volvió a competir dos meses después. Entró en el descuento y le dio criterio a la pelota.