Larrubia y Víctor se suman al parte de bajas del Málaga CF

El Málaga CF regresó este lunes al trabajo y no lo ha hecho con buenas noticias. Se respira un ambiente tranquilo, relajado en el plano deportivo de los blanquiazules después de la victoria contra el Sporting de Gijón y esos tres triunfos consecutivos, pero la enfermería vuelve a atacar con dos lesionados más: Larrubia y Víctor García.

Doble parte de lesiones

El extremo era una de las bajas evidentes para este lunes. No pudo acabar el partido en El Molinón después de que Brian Oliván le entrase con la plancha de una forma completamente desmedida hasta ser expulsado. El club anuncia una contusión grave en su tobillo derecho y queda "pendiente de evolución". La buena noticia es que no se trata de ninguna fractura y el tiempo que esté apartado del grupo es mucho menor.

El otro jugador que se ha incorporado a la enfermería es Víctor García. No entró a la última convocatoria en El Molinón y tampoco lo hará en las próximas semanas después de sufrir una lesión muscular en el sóleo izquierdo en la sesión del pasado sábado. Con Dani Sánchez también lesionado, Rafita tendrá que pasar de ser un recurso circunstancial a cubrir en las siguientes jornadas ese carril zurdo.

Dos recuperados

Moussa y Dorrio ya entrenan con normalidad. Brasanac ha empezado a sumar carga de trabajo junto al readaptador físico José Antonio Lizana, mientras que Dani Sánchez, Ramón, Luismi y Pastor -sin ficha- siguen con sus respectivas recuperaciones.

Martes de descanso

El Málaga CF descansará este martes y será el miércoles cuando vuelva a los terrenos de juego. Desde entonces preparará un partido que hace dos años se jugó en Primera RFEF ante el Ceuta y que este domingo tiene en juego la sexta plaza de Segunda División en el último partido de la primera vuelta.