La Liga de Funes: el Málaga CF estaría en puestos de ascenso directo a Primera

Funes le ha cambiado la cara al Málaga CF. Pese a todas las críticas que generó su fichaje, más a la dirección deportiva que al propio entrenador, seis partidos han servido para demostrar que el equipo blanquiazul es completamente otro. Tanto es así que si LaLiga Hypermotion empezara desde la jornada 15 en la que llegó el de Loja por Sergio Pellicer, el malaguismo podría celebrar el ascenso directo con la segunda posición.

De rozar el infierno a rozar el play off

El ahora entrenador del Málaga CF recogió al equipo en la 18ª posición, empatado a 15 puntos con los dos primeros puestos del descenso. Aquella derrota por 1-0 en el campo de la Cultural Leonesa acabó con el puesto del castellonense y Loren Juarros optó, en una puesta arriesgadísima, por subir al entrenador del Atlético Malagueño. Por el momento, los resultados la avalan con 29 puntos en el casillero y una novena posición, más cerca del sexto puesto que del abismo.

Funes y el Málaga CF no han perdido ni uno solo de los seis partidos que han disputado, siendo el balance de cuatro victorias y dos empates. Todo cambió con aquel 3-2 frente al Mirandés, el día que Einar Galilea devolvió la suerte con un gol en los últimos minutos. Después llegó el empate ante el Real Valladolid (1-1), el primer punto desde agosto a domicilio, antes de que el Zaragoza devolviera esa nube negra del descuento a La Rosaleda (1-1).

El Málaga CF se impuso este domingo al Sporting. / Juan Plaza / LNE

Todo lo que ha hecho el equipo desde entonces ha sido sumar de tres en tres y con un fútbol de superioridad. Le remontó al Albacete en el Carlos Belmonte (1-3), le ganó a uno de los transatlánticos de la categoría como es el Almería (2-1) y superó este domingo por 1-3 a un Sporting de Gijón que venía de conseguir tres triunfos inmaculados en diciembre, sin perder en su estadio desde septiembre.

Castellón, líder

Son 14 puntos de los 18 posibles. Si LaLiga Hypermotion empezara desde entonces, el Málaga CF estaría en puestos de ascenso directo como segundo clasificado. Solo le supera el Castellón de Pablo Hernández con cinco victorias y una derrota. Es el único que le mejora en puntos (15-14) y también en goles marcados (14-13) porque una de las cosas más importantes que ha hecho Funes ha sido cambiar la eficacia goleadora.

Próximos rivales

A partir de ahí, Racing de Santander (12 puntos), UD Las Palmas (11), Ceuta (11) y Almería (10) ocuparían los puestos del play off por el ascenso. El equipo de José Juan Romero, que visita este domingo La Rosaleda, es otro de los equipos más en racha de la categoría. En la realidad también ocupa una de las plazas que dan paso a las eliminatorias, aunque la sexta. Llegará con tres victorias, dos empates y una derrota en estas seis últimas jornadas.

El Córdoba y el Nuevo Arcángel estrenarán la segunda vuelta del Málaga CF. Los de Iván Ania serían novenos con nueve puntos: dos victorias, tres empates y una derrota. El Burgos visitará la Costa del Sol a final de mes y es uno de los equipos en peor forma, el penúltimo en el descenso con cuatro puntos en el último tramo, los mismos del Mirandés, que será el siguiente destino de los blanquiazules.

Málaga-Ceuta, duelo por el play off

Esta es la realidad a día de hoy del Málaga CF y de Funes. El mes de enero invita el optimismo, siendo una realidad que los Reyes Magos dejen un regalo atrasado como volver a estar en el play off. No obstante, como decía el entrenador, no se pueden echar las campanas al vuelo y el objetivo debe seguir pasando por aspirar a ganar cada partido.