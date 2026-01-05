El Málaga CF más goleador desde el año de la Champions

El Málaga CF 2025/26 ha llegado al final de la primera vuelta con registros muy ilusionantes. Tiene 29 puntos, está colocado en la novena posición y un fútbol alegre y valiente dentro y fuera de La Rosaleda le ha devuelto a la afición la esperanza por ver más arriba a los suyos. Y hay una estadística que explica la mejora desde la llegada de Funes: la última plantilla que mejora los números ofensivos de la actual a estas alturas de competición es la de Champions.

29 goles para 29 puntos

29 goles para 29 puntos. Esos son los números que marcan las primeras 20 jornadas del equipo. El olfato del delantero ha sido uno de los grandes debes para el club a lo largo de toda su historia. Loren Juarros invirtió en verano, llegando a pagar por un fichaje siete años después, para reforzar la parcela ofensiva que tantos dolores de cabeza había dado el curso anterior por la permanencia y los datos hasta el momento lo justifican.

Adrián Niño fue la gran apuesta del Málaga CF. / Málaga CF

Ocho goleadores

Chupete es el pichichi del Málaga CF con siete goles. Terminó el 2025 viendo puerta y lo volvió a hacer en El Molinón para iniciar el 2026. Este mes de enero hace un año que el delantero marcó su primer tanto con el primer equipo. Lo hizo ante el Deportivo de La Coruña en La Rosaleda. Lo que vino después fue un papel indispensable para mantener la categoría. Renovó y, después de las dudas por si podría ser el delantero titular, se ha confirmado como uno de los fijos.

Esa inversión en verano por el traspaso de Adrián Niño se ha convertido hasta el momento en cinco goles en 12 partidos. El gaditano se perdió muchos encuentros por una lesión de tobillo. Ha demostrado instinto, colocación y un talento innato para ver puerta. Funes alineó en Gijón a Chupete y a Niño, y ambos demostraron ser compatibles. Cierra el trío de delanteros Eneko Jauregi con tres tantos marcados, pese a ser el tercero de los de arriba en minutos.

Rafa Rodríguez y sus cinco goles dejaron un inicio de temporada espectacular, muchos de ellos siendo imprescindibles para lograr puntos. Su nueva demarcación como pivote le ha alejado del área, aunque no dudará de presumir de disparo desde posiciones lejanas. Dani Lorenzo (3), Einar Galilea (2), Larrubia (2) y Lobete (2) completan la lista de 29 goles.

La temporada de Champions

Para encontrar un Málaga CF con mejores números ofensivos que el actual hay que volver a uno de los años más especiales de la historia del club de Martiricos: la campaña 2012/13 de la Champions League. Entonces, a estas alturas de temporada, los blanquiazules habían marcado 30 goles en Primera División, solo uno más que este curso, por medio de los Isco, Roque Santa Cruz, Saviola, Baptista, Joaquín, Demichelis...

Lo que hay entre esas dos temporadas es un auténtico solar. Solo hay registros similares el año de Primera RFEF, también con 29 goles gracias a la inspiración de Roberto y de Dioni. Se quedan lejos los 22 tantos del curso 2018/19 en Segunda División, cuando el equipo estaba en la cuarta posición. 18, 15, 20, 19 y 16 son los otros registros goleadores en la categoría de plata. Sí mejoró la cifra actual el curso 2007/08 del ascenso a Primera con 32 goles.

Roberto fue la referencia del Málaga CF de Primera RFEF. / Málaga CF

En lo que se refiere al desempeño en la elite, 14 -el descenso-, 28, 15, 23 y 19 -después de la Champions- son los números que se lograron durante ese tramo con Schuster, Javi Gracia, Juande Ramos...

Mantener las cifras

Habrá que ver cómo evoluciona el rendimiento en la segunda vuelta, si Funes alterna más su 4-3-3 con el 4-4-2 de la doble punta que tan buenos resultados dio en El Molinón. Lo que no se puede negar es que el ‘nuevo’ Málaga CF se explica como punto de partida con la mejora ofensiva. El equipo tiene mucho terreno ganado si consigue mantener las cifras.