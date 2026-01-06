La afición del Málaga CF responde: menos de 120 entradas a la venta contra el Ceuta

La Rosaleda se asoma a un ambientazo de bandera. Cualquiera podría pensar que viene el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander o alguno de los de arriba, pero lo cierto es que el presente de ilusión que vive el Málaga CF invita por sí mismo a llenar las gradas. Es un equipo que ha devuelto la esperanza desde la llegada de Funes y el partido del domingo contra el Ceuta camina muy cerca de colgar el 'no hay billetes'.

Es una de las grandes recompensas que otorga permanecer invicto durante los últimos seis encuentros, con tres victorias consecutivas y 29 puntos en el casillero. Habría parecido una quimera cuando el club se vio obligado a destituir a Sergio Pellicer para sacar al equipo de la zona de abajo. La realidad es bien distinta porque un cuarto triunfo seguido, además de otros resultados, podrían dejar a los blanquiazules en puestos de play off una vez cerrada la primera vuelta.

El Málaga CF llegará después de una gran victoria en Gijón. / Juan Plaza / LNE

Barrera de los 27.000

La Rosaleda parece decidida a dar el primer paso. No ha sido una temporada fácil en la grada. Los datos oficiales mantienen el derbi contra el Cádiz como el partido con más público en Martiricos: 26.932 personas. Sigue vigente esa 'barrera' de los 27.000. Había grandes expectativas en el encuentro frente al Almería, pero el frío y la lluvia dejaron la peor asistencia con 18.509 personas.

Son números que podrían cambiar este fin de semana. A esta hora del mediodía, quedan menos de 120 entradas para llenar el Málaga CF-AD Ceuta. Los sitios en los que hay más asientos liberados son las curvas y los fondos -38 y 43 euros-. A partir de ahí, hay entradas sueltas en Preferencia o Tribuna, aunque van separadas, es imposible encontrar dos asientos juntos. El lleno también dependerá del porcentaje de abonados que no puedan asistir.

Oleada visitante

El Ceuta también ha puesto de su parte. Vuelve a La Rosaleda dos años después, ahora en Segunda División y como equipo de play off, tras jugar en Primera RFEF. Es el último partido de la primera vuelta, hay una sexta posición en juego y lo cierto es que el club ha querido recompensar a sus aficionados. El Málaga CF ha cedido 539 entradas de la grada visitante y el conjunto ceutí asume el precio de las localidades -algunas a 20 euros y otras muchas a 43 euros- para dejarlas todas a un precio único de 30 euros. Se agotaron en cuestión de muy pocos días.

El play off en juego

Invita el horario de las 16.15 horas, un domingo y la ilusión de poder acabar la primera vuelta con 32 puntos. Sea o no en play off no es algo determinante por el momento. Lo será más llegar a estas alturas con cuatro victorias seguidas, un ambiente de lleno en La Rosaleda y un fútbol alegre después de todas las circunstancias sufridas en los meses pasados.