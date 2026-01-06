Plantilla
La polivalencia como nueva seña de identidad en el Málaga CF
Por necesidad o convicción, Funes ha dotado a la plantilla de nuevas variables con cambios en jugadores como Rafita, Rafa Rodríguez, la movilidad del centro del campo o la convivencia de los delanteros
Ha pasado un mes y medio desde la llegada de Funes al Málaga CF, seis partidos de Liga sin derrota y uno de Copa del Rey, pero suficientes para que se vaya viendo la mano del técnico de Loja. Por necesidad o por convicción, son varios los cambios a los que ha tenido que hacer frente en el equipo y muchos de ellos han demostrado ya que han venido para quedarse.
Defensa
Parecía circunstancial, cuestión de un partido, pero la enfermería va camino de asentar a Rafita en el lateral izquierdo. Víctor García se ha lesionado del sóleo, mientras que Dani Sánchez se mantiene apartado por otra lesión en el gemelo interno. Dos ausencias que han provocado recurrir a experimentos. El canterano ya salió titular ante el Sporting y demostró, ante Dubasin y Guille Rosas como oponentes, que puede cumplir a la perfección.
Centro del campo
Otro de los cambios más notorios ha sido la colocación de Rafa Rodríguez. Venía siendo el pichichi del Málaga CF con cinco goles como mediapunta, presumiendo de un disparo lejano espectacular. Su nueva realidad pasa por ocupar el lugar del pivote. Gana el equipo en salida de balón y en físico ahí atrás. No obstante, no descarta Funes adelantarle de forma puntual.
Porque el centro del campo también ha ganado muchísima polivalencia. Izan Merino, Dotor y Dani Lorenzo han sido el trío más utilizado, pudiendo cambiar entre ellos en cualquier altura del terreno de juego. El marbellí acostumbra a ser el más adelantado, aunque también puede hacerlo el madrileño llegando desde segunda línea.
Ataque
Una situación parecida se da en el frente ofensivo. Lobete, con su entrada ante el Sporting, dio señales de estar más colocado hacia el punta que hacia la banda. Fue la demarcación que mejor rendimiento le dio el pasado curso, no como un extremo puro. Al igual que Larrubia, actuando por momentos en El Molinón como interior y siendo una posición que Funes ya ha dejado claro que podría desarrollar.
El once lo cierran dos de los delanteros, dos de los máximos goleadores, una dupla que ya dio rédito doble en Gijón: Chupete y Adrián Niño, pudiendo caer el gaditano a banda izquierda. Ambos vieron puerta el domingo jugando con el 4-4-2. No es baladí que lo hicieran porque es unas de las fórmulas que mejores resultados le puede dar al Málaga CF en según qué partidos. No se solapan, se nutren y sale ganando el equipo con dos puntas así sobre el césped.
Son muchas de las señales que va dando el equipo de Funes. Algunas por necesidad y otras por convicción. Por el momento, ninguna parece fallar después de mantener al Málaga CF con seis partidos consecutivos sin perder y tres victorias consecutivas.
