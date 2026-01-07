Álex Pastor, renovado por el Málaga CF: "Voy a darlo todo para volver más fuerte que nunca"

El Málaga CF ha anunciado en la mañana de este miércoles la renovación de Álex Pastor por dos temporadas más. El central se encuentra recuperándose de una grave lesión en su rodilla derecha y en una entrevista compartida por el club habla sobre todo este proceso, su sentido de pertenencia y la confianza de la entidad de Martiricos para ampliar su vinculación hasta 2028.

"A veces el fútbol te pone a pruebas cuando menos te lo esperas. Llegué a Málaga hace dos temporadas con muchas ganas y mucha ilusión. Hoy, puedo decir que aquí he crecido como jugador y como persona. He aprendido lo que significa competir y defender un escudo como el del Málaga CF, que pesa por su historia y su gente. Málaga me ha dado mucho, vestir esta camiseta, compartir vestuario con un grupo tan humano, sentir el apoyo de la grada, todo eso te marca", comienza Pastor.

Proceso de recuperación

"Durante un entrenamiento, ocurrió algo que ningún futbolista quiere vivir. Al instante supe que mi rodilla me iba a obligar a parar. Los primeros días fueron difíciles, la cabeza va más rápido que el cuerpo. Aparece la frustración, la rabia, la tristeza, sobre todo por no poder estar en el césped luchando con mis compañeros. Pero el tiempo te enseña a mirar las cosas desde otro lugar. Entendí que este proceso podía sumar. No es fácil, hay momentos duros, días largos y otros que cuesta un poco más, pero el trabajo la disciplina y la mentalidad son mi rutina desde entonces. Cada sesión y cada pequeño paso tienen un solo objetivo. Intento estar cerca del grupo, apoyando, animando y empujando desde donde me toca. Porque este vestuario es fuerte cuando está unido", continúa el central blanquiazul.

""Estoy en una fase en la que, seguramente, en unas semanas estaré ya corriendo en el campo. El siguiente paso es empezar a correr, ganar musculatura y equilibrar las dos piernas. Quiero estar para el año que viene, para empezar la pretemporada con el equipo. Aún faltan cinco o seis meses para ello, y prefiero centrarme en ir creciendo, fortaleciendo, y ser feliz, como lo estoy siendo", afirma.

"Voy a darlo todo sin atajos, sin prisas. Para volver más preparado y más fuerte que nunca. Y por eso hoy quiero compartir algo importante para mí. He renovado con el Málaga CF hasta 2028. Me siento parte de este club, de esta ciudad y de su gente. Y creo firmemente en lo que viene. Gracias a todos los que me habéis mostrado vuestro apoyo en privado y en público. Volveré más pronto que tarde. Y lo haré para seguir defendiendo estos colores. El camino continúa, juntos", concluye Álex Pastor.

Confianza del club

"¿Renovar lesionado? Eso dice mucho del club. Valoro mucho la confianza que tienen en mí. Quiero devolvérsela con buenos partidos, buenos años. Este club tiene que acabar subiendo a Primera División, lo queremos todos, y estoy muy agradecido al club por la oportunidad de estar dos años más".

Momento del equipo

"El Málaga está jugando mejor que nunca. Ya hicimos partidos buenos, pero no se daban esas victorias, que ahora están llegando más. Es fruto de todo el trabajo, también del año pasado, y ojalá que el equipo siga así. Los partidos son muy buenos, el equipo está entendiendo lo que quiere el míster, están todos muy enchufados y esa es la clave para lograr los objetivos de este año. Estar todos unidos, todos a una, y estamos muy felices".

Mensaje a la afición

"Estamos en un momento para disfrutar. Es el primer partido de 2026, el último de la primera vuelta, y después de ganar en El Molinón tiene que ser una fiesta este fin de semana La Rosaleda, que el equipo salga a comerse el campo, que disfrutemos todos y llevarnos una victoria para empezar el año -en casa- de la mejor manera posible. Es lo que queremos todos".