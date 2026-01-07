El árbitro del ascenso del Málaga CF en Tarragona pitará por primera vez en La Rosaleda

El Málaga CF vuelve a reencontrarse con el árbitro que dirigió el partido del último gran éxito deportivo del club, el ascenso a Segunda División en Tarragona. Eder Mallo Fernández fue el colegiado del encuentro en campo del Nástic donde los blanquiazules lograron subir de categoría y este domingo, frente al AD Ceuta, pitará por primera vez en La Rosaleda. Una actuación, la de aquella noche en Tarragona, en la que Eder Mallo superó todas las presiones del equipo catalán y de su público, con un arbitraje inmaculado, que terminó con el milagro con aquel gol en el descuento que ya es historia del fútbol blanquiazul.

Resultados con Eder Mallo

No es la primera vez que Eder Mallo pita al Málaga CF desde aquel 22 de junio de 2024, pero sí la primera vez que lo haga en Martiricos. Tras ese partido en el Nou Estadi de Tarragona, que concluyó con 2-2 y el ascenso de los blanquiazules, Eder Mallo ya ha arbitrado en dos ocasiones más al Málaga: la temporada pasada en Santander (2-1) y este curso en la victoria malaguista en campo de Las Palmas (0-1).

Pataleta del Nàstic

El colegiado vasco fue protagonista tras aquel encuentro de la fase de ascenso a Segunda por la pataleta del Nàstic tras digerir regular tirando a mal su no ascenso. Los catalanes lo tenían casi hecho, por los goles de Dioni y Antoñito Cordero, en el descuento de la prórroga dieron el ascenso a los de Sergio Pellicer. Desde el club tarraconense acusaron a Eder Mallo de perjudicar sus intereses e incluso le interpusieron una querella "por presunta corrupción deportiva y falsedad documental". Este caso ya ha sido archivado recientemente por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona al no haber indicio alguno de ello. De hecho, el propio Eder Mallo denunció haber sufrido amenazas de muerte y llegar a temer por su integridad física tras el partido.

Correcta actuación que fue clave para el ascenso

Eder Mallo Fernández tuvo trabajo en la prórroga del choque y su arbitraje fue valiente en un ambiente irrespirable, ambiente más propio de otras categorías inferiores. El colegiado paró el partido por el reiterado comportamiento de la afición del Nàstic, que lanzó balones al campo una y otra vez, obligando a detener el juego. Mallo interrumpió el encuentro durante unos minutos y luego descontó el tiempo perdido, unos valiosísimos minutos que aprovechó el Málaga CF para marcar el 2-2, pasado ya el 120, y dejar helado el Nou Estadi, salvo aquella esquina en la que explotaron de felicidad los aficionados blanquiazules que tuvieron la suerte de vivir aquel momento en directo. Lo fácil para el trencilla hubiera sido ceder ante la presión y pitar el final cuanto antes, pero su correcta actuación fue clave para el éxito final blanquiazul.

Este domingo, Eder Mallo pitará por primera vez al Málaga CF en La Rosaleda y lo hará contra el AD Ceuta, casualmente otro de los equipos que participó en aquel play off de ascenso y que también se enfrentó al Nàstic en la primera ronda.