Entrenamiento del Málaga CF: Los laterales, en cuadro

El Málaga CF retomó los entrenamientos en la mañana de este miércoles con la vista puesta ya en el partido frente al AD Ceuta en La Rosaleda, último de la primera vuelta, y lo hizo de nuevo con muchas bajas. Además de los lesionados de larga duración, tampoco estuvieron junto al grupo David Larrubia, Carlos Puga y Haitam, aunque todos ellos tienen opciones de llegar a tiempo a la cita frente al equipo caballa.

Bajas destacadas

Larrubia sigue al margen tras la dura entrada sufrida en la victoria en El Molinón que lo provocó una herida seria a la altura de la tibia. En principio, el '10' blanquiazul podrá estar en la convocatoria para el encuentro de este domingo frente al AD Ceuta, pero debe ir con calma y recuperando bien el fuerte golpe durante la semana. En el caso de Puga y Haitam estuvieron ausentes por sendos procesos virales. Víctor García, Dani Sánchez, Darko Brasanac, Ramón, Luismi y Pastor completaron el parte de bajas.

Los laterales, en cuadro

Estas muchas ausencias provocaron un entrenamiento del Málaga CF con los laterales en cuadro. Los dos laterales zurdos están lesionados y Puga, en el derecho, causó baja por enfermedad. Gabilondo fue el único lateral de la primera plantilla apto. También estuvo Rafita, que ya fue titular en El Molinón en el lateral izquierdo.

Este jueves, nuevo entrenamiento del Málaga CF, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda para seguir preparando la visita del Ceuta, un partido que cerrará la primera vuelta del campeonato y en el que estará en juego poder llegar al ecuador de LaLiga Hypermotion en zona de play off.