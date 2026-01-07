Málaga CF - AD Ceuta
Entrenamiento del Málaga CF: Los laterales, en cuadro
David Larrubia volvió a no ejercitarse en la sesión de este miércoles por precaución tras la dura entrada sufrida en El Molinón
El Málaga CF retomó los entrenamientos en la mañana de este miércoles con la vista puesta ya en el partido frente al AD Ceuta en La Rosaleda, último de la primera vuelta, y lo hizo de nuevo con muchas bajas. Además de los lesionados de larga duración, tampoco estuvieron junto al grupo David Larrubia, Carlos Puga y Haitam, aunque todos ellos tienen opciones de llegar a tiempo a la cita frente al equipo caballa.
Bajas destacadas
Larrubia sigue al margen tras la dura entrada sufrida en la victoria en El Molinón que lo provocó una herida seria a la altura de la tibia. En principio, el '10' blanquiazul podrá estar en la convocatoria para el encuentro de este domingo frente al AD Ceuta, pero debe ir con calma y recuperando bien el fuerte golpe durante la semana. En el caso de Puga y Haitam estuvieron ausentes por sendos procesos virales. Víctor García, Dani Sánchez, Darko Brasanac, Ramón, Luismi y Pastor completaron el parte de bajas.
Los laterales, en cuadro
Estas muchas ausencias provocaron un entrenamiento del Málaga CF con los laterales en cuadro. Los dos laterales zurdos están lesionados y Puga, en el derecho, causó baja por enfermedad. Gabilondo fue el único lateral de la primera plantilla apto. También estuvo Rafita, que ya fue titular en El Molinón en el lateral izquierdo.
Este jueves, nuevo entrenamiento del Málaga CF, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda para seguir preparando la visita del Ceuta, un partido que cerrará la primera vuelta del campeonato y en el que estará en juego poder llegar al ecuador de LaLiga Hypermotion en zona de play off.
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- La Lotería del Niño deja su primer premio en Málaga y reparte más de tres millones de euros
- El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: 'Hay que buscarle una solución al río, es crónico
- La afición del Málaga CF responde: menos de 120 entradas a la venta contra el Ceuta
- Casa Hogar de La Esperanza: una esperanza real para los indigentes de Málaga
- El secreto mejor guardado de la Axarquía malagueña: un pueblo blanco entre viñedos, montañas y miradores
- André Rieu: «Händel, Puccini, ABBA... Sólo toco lo que toca mi corazón»