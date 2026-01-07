El Málaga CF, el equipo de moda

El Málaga CF se ha convertido en el equipo de moda de Segunda División. Quién lo diría hace unos meses. El conjunto blanquiazul llegó a estar en el descenso, se vio obligado a rescindir a Sergio Pellicer después de la jornada 14, ha estado en tela de juicio durante mucho tiempo... y ahora la realidad es otra bien distinta. Una muy bonita que ha colocado a los de Martiricos en un escalón superior.

Funes ha conseguido levantar de las cenizas al equipo. No ha sido fácil el camino. Ganó primero ante el Mirandés con un gol en los últimos minutos de Einar Galilea. Empató después contra el Valladolid, perdió en Copa frente al Talavera de Primera RFEF y volvió a empatar ante el Zaragoza en el descuento. ¿Y si lo del Málaga CF era un problema más profundo? Pero llegaron 9 puntos seguidos ante el Albacete, el Almería y el Sporting para demostrar que este equipo es algo más.

El Málaga CF fue superior al Almería en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

‘Nueva’ realidad en las alturas

Los blanquiazules son ahora el segundo conjunto más en forma de LaLiga Hypermotion. Desde la llegada de Funes, estarían en ascenso directo con él. Solo mejora las cifras el Castellón. Desde otro punto de vista, Barça y Real Madrid son los únicos equipos del fútbol profesional español que igualan o superan las tres victorias consecutivas del Málaga CF. Para poner en perspectiva el valor del presente.

En ese camino, también se ha convertido en el segundo máximo goleador del momento. 13 goles en seis partidos, marcando en cada uno de ellos. Este Málaga CF de moda ya ha puesto a Chupete en la zona noble de los ‘killers’ de la categoría. Andrés Martín, Arribas y Villalibre lideran la tabla con 10, no están tan lejos. Pero es Chupete, Adrián Niño, Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Alfonso Herrero... Un equipo que ahora ya ilusiona.

Orgullo propio y ajeno

La ‘malagamanía’ ha vuelto en ascenso para acompañar al equipo en estos momentos. Los 9.000 aficionados en el entrenamiento a puerta abierta, obligando al club a abrir una puerta extra, fueron una buena muestra del presente blanquiazul. También las menos de 120 entradas que quedan a la venta para el partido del Ceuta. No se trata del quién, sino de que este equipo vuelve a enganchar a la gente, nadie quiere perderse ahora mismo un partido del Málaga CF.

Esa es la sensación interna, pero la de fuera no tiene nada que envidiar. Los de Funes no solo agradan a los suyos, también a los aficionados de otros clubes. Fue un ejemplo lo ocurrido ante el Sporting de Gijón. Han visitado El Molinón equipos como la UD Las Palmas o el Racing de Santander, pero con quien quedó gratamente sorprendida la marea rojiblanca fue con el Málaga CF. «El mejor equipo de los que ha pasado», decía algún aficionado.

El Ceuta vuelve este domingo a La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Esa es la nueva realidad que vive Martiricos. La experiencia ya ha enseñado que lanzar las campanas al vuelo no siempre es positivo. Unas semanas tardó el Málaga CF de Pellicer en pasar del primer puesto al descenso. Esa es la lección que hay que asumir, a la par que disfrutar del momento. En juego está acabar la primera vuelta en puestos de play off. Lo que ocurra a partir de ahí es otra historia con final por descubrir.

¿Y el futuro?

Pueden marcarlo los meses de enero y febrero. Este domingo, ante el Ceuta, La Rosaleda determinará si la primera vuelta blanquiazul se queda en 29, 30 ó 32 puntos. Esa será la primera señal. Después llegarán el siempre complicado Córdoba de Iván Ania y la visita del Burgos para cerrar el primer mes. Mirandés, Cultural, Real Sociedad B y Albacete marcarán a continuación el rumbo y las aspiraciones de lo que quede de temporada.