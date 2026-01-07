Renovación
El Málaga CF renueva a Álex Pastor hasta 2028
El club amplía su vinculación dos temporadas más al central, que se encuentra recuperándose de una dura lesión en la rodilla que le impedirá jugar más este curso
El Málaga CF sigue perfilando su plantilla de las próximas campañas. El club blanquiazul ha anunciado este miércoles la renovación de Álex Pastor para las dos próximas temporadas. El central, que se encuentra en plena recuperación de una grave lesión en la rodilla, terminaba contrato al término del presente curso, pero tras este acuerdo seguirá vistiendo la camiseta malaguista, como mínimo, hasta 2028.
Confianza en la recuperación
El club de Martiricos confía plenamente en la recuperación total de Álex Pastor y por eso le renueva por dos cursos más. El central catalán sufrió a comienzos de temporada una grave lesión en la rodilla derecha, la famosa triada -rotura completa del ligamento cruzado anterior, rotura del menisco interno y una afectación leve del ligamento colateral medial- y desde entonces está centrado en recuperarse una lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego toda la temporada.
El contratiempo se produjo a finales del mes de agosto, durante un movimiento fortuito durante un entrenamiento, así que el objetivo del jugador y el club es que, si todo marcha según los plazos previstos, esté en la última fase de la recuperación al inicio de la próxima campaña. La lesión la sufrió todavía con el mercado de verano abierto y el futbolista cedió su ficha para que el club pudiese reforzar la plantilla. Llegó Brasanac con el mercado ya cerrado.
Álex Pastor llegó al Málaga CF en el verano de 2025 y esta es su segunda temporada en el club. Por desgracia, solo pudo disputar las dos primeras jornadas de liga, en las que fue titular y dio un buen nivel. Tras la salida de Nelson Monte, debía ser uno de los líderes de la defensa, pero la inoportuna lesión le frenó y deberá serlo a partir de la 2026/27.
"Así, se renueva la confianza en un jugador joven (26 años) y contrastado, que disponible ha ofrecido un excelente rendimiento en el centro de la zaga blanquiazul. Club y futbolista continuarán caminando juntos hasta 2028 con la ambición de seguir creciendo y alcanzando nuevos objetivos, tanto individuales como colectivos", dice el comunicado del Málaga CF.
