El Ayuntamiento adjudica el contrato para el estudio de las alternativas de ubicación de la nueva Rosaleda

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado el contrato de la asistencia técnica para el estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio de Málaga.

A través de la empresa municipal Promálaga, se ha adjudicado a la UTE formada por Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) y Fenwick Iribarren S.L. (FIA), por un importe de 180.895 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 13 semanas (cinco la primera fase y 8 la segunda).

Propósito del estudio

El objeto del contrato es la realización de un estudio cuyo principal propósito sea la elaboración de un análisis multicriterio que permita identificar la localización más recomendable para un nuevo estadio de fútbol de primer nivel en la ciudad de Málaga.

Asimismo, el estudio irá acompañado de una hoja de ruta, tanto en plazos estimados como en trámites principales y costes de la nueva infraestructura en la localización propuesta seleccionada, independientemente de si el modelo de gestión es público o privado.

Este análisis del futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4 (de acuerdo con el documento UEFA Stadium Infrastructure Regulations de junio de 2025), con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales, y que además suponga la inversión más optimizada posible, de modo que cuente con la inversión inicial y la posible compensación posterior de la misma mediante los posibles retornos.

Cinco opciones de ubicación

Además de poner a disposición del adjudicatario los 18 estudios y análisis realizados hasta la fecha, también se facilita un estudio preliminar de ubicaciones realizado por la Gerencia de Urbanismo en el que se recogen 5 opciones que se han considerado para el nuevo estadio que deberán ser analizadas y comparadas.

Las 5 opciones son las siguientes:

1. La Rosaleda, estadio actual, ampliado y rehabilitado, según el plan trazado para la candidatura del Mundial 2030.

2. Ampliación de la Universidad: parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte.

3. San Cayetano: sector SGIT-PT-7 previsto en el PGOU 2011.

4. Lagar de Oliveros: parcelas de equipamiento EQ-E-2.01, EQ-E-2-02 y EQ-D-2.03.

5. Manzana Verde: superficie de la Unidad de Ejecución del PERI P-2 del sector SUNCR-P.2. Este emplazamiento fue sugerido por la grada de animación del Málaga CF en las reuniones de julio de 2025 y el ayuntamiento se comprometió a estudiar esta opción, si bien en este ámbito con planeamiento aprobado y el proyecto de urbanización en redacción, se prevén 923 viviendas, de ellas, 803 protegidas, nuevas zonas verdes y equipamientos públicos.

Además, la empresa adjudicataria deberá evaluar cada ubicación, usando la información aportada como base para su verificación definitiva, y deberá llevar a cabo una recopilación de información adicional para poder completar todos los análisis que se requieren.

Dos fases de actuación

Las actuaciones que se incluyen en el objeto se dividen en dos fases: la primera, con un plazo de ejecución de cinco semanas, se centrará en la recopilación de información, la toma de datos, así como el diagnóstico individualizado de las ubicaciones previas a estudiar. Por su parte, la segunda, se centra en la realización de análisis multicriterio (AMC) para elegir la mejor ubicación para la construcción del estadio y que deberá elaborar la empresa adjudicataria en 8 semanas.

El primer hito de la primera fase será el desarrollo del cronograma de trabajos con el calendario detallado de la metodología a llevar a cabo para la realización de los estudios. Tras esto, deberá procederse a la recopilación y la toma de datos que lleven a la caracterización completa de cada una de las localizaciones propuestas y que servirán de base para el análisis multicriterio de la segunda fase.

Al inicio de la toma de datos, tras un primer estudio que deberá estar finalizado en dos semanas tras la reunión de lanzamiento del contrato, se deberá hacer una selección de las localizaciones iniciales preidentificadas, para proceder al análisis pormenorizado de, al menos, 3 de ellas, en las que, obligatoriamente, una de ellas deberá ser el emplazamiento actual del estadio de La Rosaleda. Este filtrado inicial se basará en criterios objetivos y razonados, de manera coordinada con la persona Responsable del Contrato, que deberán plasmarse en un documento previo de análisis de emplazamientos.

Una vez realizada la selección previa, para cada una de las 3 ubicaciones será necesario el análisis de los criterios urbanísticos, de diseño, físicos y de sostenibilidad, de movilidad urbana, sociales, económicos y de retorno de inversión.

Por su parte, la segunda fase prevé la realización del análisis multicriterio (AMC) para proponer la mejor ubicación, con una base objetiva, para la construcción del estadio.

Una vez realizadas las diferentes comparaciones y finalizado el AMC, se deberá desarrollar un informe final detallado y pormenorizado de la ubicación propuesta como óptima y una hoja de ruta con un cronograma detallado para la construcción del estadio.

En este punto, el pliego especifica que la ubicación propuesta por el adjudicatario no será, en ningún caso, vinculante, correspondiendo a las administraciones promotoras del proyecto la decisión sobre el emplazamiento final, toda vez que se podrían llevar a cabo estudios complementarios específicos (técnicos o de viabilidad) para confirmar la idoneidad de la ubicación propuesta.

Convenio de colaboración

Este estudio se financia con cargo al convenio de colaboración, suscrito en diciembre de 2024, entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga para la realización de estudios y actuaciones preparatorias de ampliación, renovación y rehabilitación del Estadio de La Rosaleda y su entorno, y su posterior adenda aprobada por la Junta de Gobierno Local en octubre del año pasado.

En cuanto a las empresas que forman parte de la UTE, TYPSA Ingeniera es un grupo internacional de consultoría y servicios de ingeniería y arquitectura con base en Madrid y oficinas en distintos países. Cuenta con más de 50 años de experiencia y, en concreto, en el ámbito de las instalaciones deportivas, ha participado en diversos proyectos, como son la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, además de trabajos de ingeniería para el Estado Metropolitano, y otros recintos como la Caja Mágica de Madrid, o el Sport Boulevard en Arabia Saudí.

Por su parte, FIA (Fenwick – Iribaren Architecs) es un estudio de arquitectura fundado por los arquitectos Mark Fenwick y Javier Iribarren, que está especializado en proyectos de arquitectura deportiva, urbanismo y diseño de estadios de fútbol. Es uno de los estudios que participó en la construcción de tres de los ocho estadios que acogieron la Copa Mundial de la FIFA en 2022 de Qatar. Su trabajo se caracteriza por su enfoque sostenible y el empleo de sistemas técnicos avanzados en eficiencia climática.

TYPSA y FIA forman equipo también junto a Andersen Tax & Legal Iberia, especialistas en derecho urbanístico, con gran experiencia a nivel legal y jurídico en desarrollos urbanísticos en la provincia de Málaga, y a Legends Hospitality, uno de los referentes mundiales en explotación y modelo de negocio de grandes recintos deportivos, de ocio y culturales.