La figura de José María Muñoz en el Caso Vera: investigación, estrategia de defensa, plazos...

José María Muñoz está envuelto como investigado en el Caso Vera, una causa que se investigan las posibles irregularidades que se pudieron producir en el proceso concursal de diferentes sociedades del Grupo Vera. Y en una de ellas, Draba, figuró como auxiliar delegado del administrador concursal el que en estos momentos, y desde hace ya casi seis años, es el administrador judicial del Málaga CF. Muñoz ha comparecido este jueves en Uppery Club, acompañado de sus abogados personales, para defender su inocencia y dejar claro que no piensa dejar ninguno de sus encargos, incluido el que ostenta en el club blanquiazul. Pero más allá de lo que va ligado a la entidad de Martiricos, ¿a qué se enfrenta judicialmente a nivel personal?

Condición de investigado

El administrador del Málaga CF quedó señalado en un informe policial por presuntas irregularidades a la hora de acometer sus funciones como auxiliar delegado en el proceso concursal de Draba, una de las empresas del Grupo Vera. Su defensa solicitó el sobreseimiento, pero el Ministerio Fiscal, en un documento revelado hace pocas semanas, rechazó esta petición y le mantuvo como investigado. Sus abogados personales, Miguel Criado y Bartolomé Cantarero, estuvieron junto a él en su rueda de prensa de este jueves ante los medios y señalaron que tienen la "esperanza" de que en los próximos meses a Muñoz le puedan sacar de la causa.

"Estamos en un procedimiento que está naciendo para el señor Muñoz. La acusación se formula en la fase intermedia. Está para depurar responsabilidades. No tenemos ahora mismo una acusación. José María es llamado inicialmente en sede policial, declara como investigado. Situación procesal, investigado. Solicitamos la declaración judicial. Hemos solicitado el sobreseimiento provisional al entender que no constituye ilícito penal alguno. El Ministerio Fiscal ha emitido un informe y estamos a la espera de que la jueza dicte. Podrá ser rebatido si entendemos que no corresponde con lo que pide la defensa", dijo Criado. "Será un proceso largo y laborioso. Los Juzgados tienen un atoro que todos conocemos. Es un proceso de años. Años... No sabemos si irá sentado al banquillo o no. Tenemos la esperanza de que sea sobreseído y no tenga que ir a juicio oral", añadió.

"En un procedimiento, la Policía titula con los delitos que consideran que se han cometido. A partir de ahí, van apareciendo personas y acciones. ¿Significa que se le haya imputado delitos? Ninguno. Hay una macrocausa, no entramos por respeto al procedimiento. Se investiga la transmisión de activos a terceras personas... José María Muñoz no tenía ningún tipo de capacidad de administración o decisión sobre esas operaciones. Ningún tipo de relación con las cuentas o la contratación que se pueda realizar. A partir de ahí, nuestra posición es evidente", señaló Bartolomé Cantarero, el otro abogado que le asiste en la causa.

Comparecencia de José María Muñoz junto a su abogados en Uppery Club. / Álex Zea

Plazos

Como suele pasar en este tipo de casos tan tortuosos, la cosa puede ir para largo. Meses, años... En el caso concreto de José María Muñoz, todo dependerá si finalmente acaba sentado en el banquillo o se le saca de la causa. Pero el proceso global durará años. Sus abogados no se atrevieron a fijar plazos concretos. ""Ahora se va a acumular otro procedimiento. Hubo una primera querella que fue archivada. ¿Qué plazo podemos fijar? Si está naciendo... Para la instrucción, no menos de año y medio, dos años. No sabemos si va a haber cinco acusados o 35. Precisar un plazo es aventurarnos. Terreno de la hipótesis. Se puede convertir en un macro proceso, donde a lo mejor nos sacan fuera... Lo estamos esperando. Esto es muy lento...", analizó Criado.

Estrategia de defensa

José María Muñoz y sus abogados no quisieron exponer toda su defensa ante los medios y se reservaron a exponer todos sus argumentos en sede judicial, pero sí que dejaron caer algunas pinceladas. El administrador del Málaga CF apeló en primer lugar a la "presunción de inocencia" y quiso dejar claro que en todo ese proceso concursal no obtuvo ningún "beneficio ni enriquecimiento", además de no tener capacidad de firma.

"Hay investigados principales, que no es mi caso. Habrá que ver que ocurre con ellos. Una vez que eso se aclare, veremos qué pasa con mi situación. Más allá de eso, todo es pura especulación. Mis abogados hacen lo que consideran oportuno. Así estamos trabajando. No se han pedido más diligencias en mi caso, estamos a la espera. Hay que investigar si los investigados principales tienen algún cargo penal", explicó Muñoz.

"El procedimiento concursal es de 2017. Terminamos con el informe en 2022. Y el juzgado concluye el concurso en abril del 2023. No me negué a declarar. Me acompañó Bartolomé. Salimos tranquilos, no hice movimientos de mis cuentas. Me bloquearon las cuentas y pedí declarar en sede judicial hasta dos veces", señaló. "Hay tres concursos. Estoy en uno, de auxiliar delegado. Con los otros no tuve ningún tipo de relación. Se presentaron 19 informes trimestrales, no hubo ni una sola queja de ningún acreedor. Estaba monitorizado el concurso. Nadie se opuso al concurso, nadie, ni un simple escrito. No tengo ninguna duda de que no he cometido ilícito penal. Pedimos declarar. Insistimos. Estuve casi tres horas. Vamos a esperar a ver qué ocurre. No tengo dudas de que esto acabará en algún momento. Ellos me hablan claro, lo que piensan. Ellos son los que mandan. Me han pedido documentación, lo hemos aportado y seguiremos aportando. Haremos lo que sea necesario", aseveró.

Investigado, no detenido

En toda esta causa se dieron detenciones y registros en viviendas, no fue el caso de José María Muñoz, que figura como investigado no detenido. "A mi casa no entraron. No hay informe económico sobre mí, porque no hay duda. No tenía capacidad de firma. Transparencia absoluta. Esto es lento, no se ha pedido ninguna diligencia extraordinaria sobre mí. Esto va a ser largo... En el juzgado 11, por los mismos hechos, se archivó. De los 7 u 8.000 folios que había en la causa, ni me mencionan. Lo que decían de mí es que estaba para temas tributarios. En ningún momento aparezco hasta que me llaman a declarar", argumenta.

De hecho, Muñoz ya ha declarado en dos ocasiones, el 17 de septiembre en comisaría y el 14 de noviembre en sede judicial. "No tenía ningún tipo de capacidad de disposición o administración de los activos de la concursal. Todas las operaciones estaban al margen de su función como auxiliar delegado", puntualizó Bartolomé Cantarero.