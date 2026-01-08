José María Muñoz no se plantea dimitir como administrador judicial del Málaga CF por el Caso Vera

José María Muñoz seguirá como administrador judicial del Málaga CF mientras desde los juzgados no digan lo contrario. Pese a estar investigado en el Caso Vera, el administrador de la entidad blanquiazul desde hace casi seis años no se plantea dimitir y seguirá desempeñando sus funciones en "los nombramientos judiciales", entre los que está su cargo en el club de Martiricos, "con normalidad, rigor y respeto institucional", según expresó leyendo un comunicado con el que inició su comparecencia.

El administrador judicial del Málaga CF compareció durante aproximadamente una hora ante los medios, acompañado de sus abogados personales, Miguel Criado y Bartolomé Cantarero, para defender su inocencia y transmitir tranquilidad con respecto a su figura en esta investigación judicial que está en fase "embrionaria" y que puede durar años. Muñoz eligió una sede totalmente ajena al club para desligar su situación personal en el Caso Vera de sus funciones en el club, en el que seguirá al frente con total normalidad, mientras la jueza no dictamine lo contrario, ya sea por un cambio de administrador o por el cese de esta decisión de que la entidad esté gobernada judicialmente.

"No me planteo dejarlo"

"Todas las conversaciones que he tenido, con gente desde el punto de vista institucional, ha sido de apoyo. Entiendo las dudas que puede haber. Entré en un club hace seis años que iba a desaparecer y las cifras ahora dicen otra cosa. Y esto es trabajo y honradez. La transparencia es absoluta. El club tiene auditoría, estados financieros intermedios, LaLiga monitoriza a los clubes... Aquí solo ha habido trabajo, honradez y transparencia. Tengo otros nombramientos y no me planteo dejarlo", dijo José María Muñoz.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF. / Álex Zea

"Si entendiese que se está perjudicando al club, el planteamiento sería otro. Ni me he enriquecido ni nada. Esto debe acabar más pronto que tarde. Desde que tuve la primera noticia, se lo comuniqué a su señoría. Me llamó la Policía y declaré, se lo comuniqué a ella. También en el Juzgado de Instrucción. Si tuviese alguna duda, no hubiera declarado. Pedí declarar en sede judicial y se hizo en noviembre. En ningún momento se lo ha planteado, o al menos no me lo ha dicho. No me voy a agarrar indefinidamente", añadió.

Presunción de inocencia

Muñoz recalcó que el proceso está comenzado y que, de momento, solo es un investigado no detenido. Apeló a la presunción de inocencia y defendió que en el proceso concursal que se investiga figuraba como auxiliar delegado, con meras funciones económicas, sin capacidad de firma. Por tanto, sobre una posible dimisión, Muñoz dijo que "no me he planteado esos escenarios. Están muy tranquilos. Me dan mucha tranquilidad, están convencidos de que debe quedar en nada. No he hecho ese planteamiento".

Por otro lado, fue cuestionado por si cree que su involucración en el caso responde a una caza de brujas por su papel en el Málaga CF. "Quiero pensar y deseo que no es así. La Policía ha hecho su informe, respetable. El Fiscal acusa. No quiero pensar en esos escenarios. No voy a contar los movimientos que haya a mis espaldas en torno al club. No hace falta que lo cuente, pero pienso que no es así. No me gusta ser víctima. En el momento en el que a alguien le dices "no", va contra ti. A veces todo esto cansa. Intento abstraerme lo máximo posible y ser lo más transparente. Hay gente muy activa contra mí. He intentado proteger y favorecer al Málaga. Solo hay que ver las cuentas", reconoció.

Palabras hacia el aficionado malaguista

Además, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza al aficionado malaguista: "Juntos, invencibles. Cuando todos remamos en la misma dirección, el equipo va para arriba. He viajado a Gijón. No he sentido queja ni protesta. Me han dado bastante ánimo, con algunos he coincidido en el vuelo. Que el balón siga entrando. Es importante hacer un buen partido contra el Ceuta. Darle el máximo apoyo a la plantilla. Todos tenemos que trabajar para llevar al Málaga lo más alto posible".

"El aficionado tiene que tener tranquilidad. No hay influencia en esta investigación. Lo que se está haciendo por parte del señor Muñoz es trabajar con rigor. No debe haber influencia", puntualizó Bartolomé Cantarero, uno de los abogados que le acompañó en la cita ante los medios.