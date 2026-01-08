Larrubia y Puga, novedades positivas en el entrenamiento del Málaga CF

Dos noticias positivas para el Málaga CF en la sesión de este jueves. El equipo blanquiazul cambió el anexo por el campo principal de La Rosaleda a tres días del encuentro frente al AD Ceuta (domingo, 16.15 horas), y lo hizo con dos novedades a medias. Tanto Larrubia como Puga trabajaron parcialmente y ganan enteros para poder estar disponibles frente al cuadro caballa, mientras que Haitam sigue de reposo terminándose de recuperar de un proceso vírico.

Novedades en la sesión

David Larrubia apura para estar en la cita del domingo en Martiricos. Sigue dolorido por la dura entrada sufrida en el pasado encuentro en El Molinón, pero este jueves ya pudo hacer trabajo adaptado sobre el verde. Todavía quedan dos entrenamientos más antes del choque que serán claves para comprobar si el '10' está apto para el duelo. La otra novedad positiva fue la presencia de Carlos Puga, ausente también el miércoles por un proceso viral. El lateral diestro entrenó parcialmente con el grupo. Por su parte, siguen al margen un buen número de lesionados: Víctor, Dani Sánchez, Darko, Ramón, Luismi y Álex Pastor, sin ficha y recientemente renovado por dos temporadas (hasta 2028).

Además, hubo tres novedades del filial presentes en la sesión: el lateral zurdo Iván Benito, el volante diestro Juani y el atacante Adri López, que completaron el cupo de 20 jugadores que disputaron el partidillo.

Este viernes, el primer equipo blanquiazul volverá a emplearse en las instalaciones de La Rosaleda, a partir de las 10.30 horas. Tras la sesión, hablará en rueda de prensa Juanfran Funes.