Desplazamiento
El Málaga CF repartirá las entradas para la visita al Córdoba por sorteo
El club blanquiazul dispone de 500 entradas para sus abonados para el encuentro del domingo 18 de enero frente al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel
La afición del Málaga CF prepara un gran desplazamiento para la visita del domingo 18 de enero al Córdoba en el Nuevo Arcángel, coincidiendo con el mejor momento del equipo en lo que va de temporada. Para este primer desplazamiento de la temporada por tierras andaluzas, el club de Martiricos ha optado por realizar un sorteo para repartir las entradas visitantes que tiene a su disposición para la cita en la ciudad califal.
Desplazamiento al Nuevo Arcángel
El club blanquiazul dispone de 500 entradas para repartir entre sus abonados y, previendo que la demanda supere la oferta, lo hará mediante un sorteo al que pueden apuntarse los seguidores blanquiazules hasta este sábado 10 de enero.
Comunicado del club
Así lo explica el Málaga CF en un comunicado emitido este jueves: "El Club, que dispone de 500 entradas para abonados y peñistas, ha habilitado un sorteo para los socios malaguistas que deseen acompañar al equipo en su visita a la capital cordobesa. El coste de compra de cada localidad es de 20 euros y cada socio puede adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar su condición de socio malaguista.
Los malaguistas que deseen participar en el sorteo de compra de localidades podrán hacerlo desde hoy hasta el sábado 10, a las 10:00 horas, a través de un formulario habilitado en la sección ‘Malaguistas’ de la web oficial: www.malagacf.com/solicitud-compra-de-entradas-cordoba-cf-malaga-cf".
- El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo
- La afición del Málaga CF responde: menos de 120 entradas a la venta contra el Ceuta
- El árbitro del ascenso del Málaga CF en Tarragona pitará por primera vez en La Rosaleda
- La provincia de Málaga, en 'alto riesgo' de desertificación, según el CSIC
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- Carmen Casero se reunirá con los vecinos afectados por las obras de los apartamentos turísticos de la Torre de San Telmo
- Así será el nuevo parque que creará Torremolinos en un antiguo vertedero: con senderos, zonas verdes y su propio auditorio
- Este restaurante de Málaga con más de 50 años de historia tiene la mejor paella fuera de Valencia: 'Con todo tipo de arroces