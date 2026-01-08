El Málaga CF repartirá las entradas para la visita al Córdoba por sorteo

La afición del Málaga CF prepara un gran desplazamiento para la visita del domingo 18 de enero al Córdoba en el Nuevo Arcángel, coincidiendo con el mejor momento del equipo en lo que va de temporada. Para este primer desplazamiento de la temporada por tierras andaluzas, el club de Martiricos ha optado por realizar un sorteo para repartir las entradas visitantes que tiene a su disposición para la cita en la ciudad califal.

Desplazamiento al Nuevo Arcángel

El club blanquiazul dispone de 500 entradas para repartir entre sus abonados y, previendo que la demanda supere la oferta, lo hará mediante un sorteo al que pueden apuntarse los seguidores blanquiazules hasta este sábado 10 de enero.

Comunicado del club

Así lo explica el Málaga CF en un comunicado emitido este jueves: "El Club, que dispone de 500 entradas para abonados y peñistas, ha habilitado un sorteo para los socios malaguistas que deseen acompañar al equipo en su visita a la capital cordobesa. El coste de compra de cada localidad es de 20 euros y cada socio puede adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar su condición de socio malaguista.