José Juan Romero y los jóvenes del Málaga CF: "Algunos serán futuras estrellas del fútbol nacional"

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, señaló este viernes que el partido de este domingo en el estadio de La Rosaleda enfrentará a dos equipos que están "muy bien", por lo que auguró en encuentro ante el Málaga CF "para disfrutar".

De vuelta a Málaga

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero reconoció que jugarán en un escenario en el que ya vivieron "un gran ambiente hace dos años", al recordar la presencia de unos 1.300 ceutíes en las gradas.

El entrenador del Ceuta afirmó que el conjunto de Martiricos es un equipo "más suelto, al que la dinámica de resultados le acompaña, con jugadores jóvenes pero con experiencia, con muchísimo talento innato, muy bonito de ver", por lo que está "convencido de que algunos de ellos serán futuras estrellas del fútbol nacional". El técnico de la formación caballa ha insistido en que la dinámica positiva hace aún más peligroso al Málaga ya que "un equipo joven, con talento y creciendo, es muy peligroso".

El Málaga CF y la AD Ceuta se vieron las caras hace dos años en Primera RFEF. / Gregorio Marrero

Ascenso meteórico

Sobre la situación del Ceuta en la clasificación, instalado en puestos de la fase de ascenso, ha afirmado que no se plantean "nada más que Málaga", aunque aseguró que no podían "sospechar ni de lejos que a esta altura" pudieran tener 32 puntos.

"Hace diez meses no podíamos ni imaginar que estuviéramos en LaLiga Hypermotion, de ahí que debemos mantener la misma mentalidad porque nos va bien así y vamos a seguir pensando así", subrayó el técnico, quien ha anunciado la presencia en el partido de Rubén Díez, tras cumplir sanción, y ha explicado que el goleador Marcos Fernández "no está todavía de alta para que pueda participar en Málaga, no por lesión en la rodilla, sino por el tratamiento que lleva".

No obstante, valoró contar con el resto de la plantilla ya que "es algo muy complicado a estas alturas, pero dice mucho del trabajo de los preparadores físicos y de todo el cuerpo técnico". José Juan Romero también se refirió al mercado de invierno y dijo que están "en una situación muy, muy buena y hay que tener mucho cuidado, ya que lo que venga tiene que dar un plus absoluto y si no, mejor que no venga nadie".