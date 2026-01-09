Funes: "Firmaría que en las próximas dos ventanas no se pudiese fichar y que no se nos fuera nadie"

Funes compareció este viernes a dos días del Málaga CF-AD Ceuta, un partido que se jugó hace dos años en Primera RFEF y que ahora tiene en juego una plaza del play off. El entrenador blanquiazul habló muy bien del rival, también del estado de los suyos y sentenció sobre el mercado de fichajes: "Si ahora pudiese firmar en un papel que en las próximas dos ventanas no se puede firmar y que no se va nadie, lo firmo".

Análisis del Ceuta

"Es verdad que el equipo revelación porque probablemente se ha hablado mucho de su primer año en Segunda. Es verdad que es su primer año en Segunda, pero de los jugadores del Ceuta, pueden estar en el top tres de experiencia. Un par de jugadores suyos ya tengan más partidos en Segunda que en el nuestro. Hay varios que pueden tener tranquilamente más de 500 partidos en Segunda. Es un equipo que tiene mucha experiencia en Segunda División. Las cosas no son casuales. Al final, además de un equipo que tiene mucha experiencia en la categoría, el equipo tiene impronta de su entrenador. José Juan lo sigo desde hace ya muchos años, hemos tenido jugadores en común. Es verdad que este equipo, esta Ceuta es un equipo que, sobre todo por la pelota, es un equipo muy atrevido. La circulación de jugadores suya es muy rica".

Rival en play off

"La racha del Ceuta no es casual, viene como consecuencia, no solo de lo que han hecho en la categoría, es que han mantenido la idea que le dio el ascenso desde Primera RFEF. Mantener a José Juan les da eso, junto a la experiencia de los jugadores, el rendimiento es muy alto. Marcan las diferencias a balón parado. No hablamos de la jornada 4. Un rival que a estas alturas es sexto es porque hace muchas cosas bien. No solo han estado bien este último mes. Salvando las primeras jornadas, han competido muy bien. Cualquier equipo que está en play off te puede hacer daño".

La Rosaleda

"El reto nuestro es afrontar el partido con las máximas garantías, la ambición es encontrar nuestra mejor versión. Vamos a tener un ambiente precioso. Los entrenadores siempre pedimos que la afición ayude, es el jugador 12. El momento difícil fue aquel entonces y pedí que los jugadores dieran de dentro hacia fuera. Ya nos estamos encontrando, sentimos a la gente muy cerca. Lo de Gijón no es para menos. Irnos a un estadio con tanta gente y que por momentos solo se escuche a los nuestros, es un privilegio para muy pocos, también en Primera. Ojalá podamos disfrutar de un ambiente muy bonito. Tenemos que construir juntos. Verlos con esa ilusión es fruto del trabajo del día a día".

Rotación de los jugadores

"Dar mucha información es una ventaja para el Ceuta. Esto es como el ajedrez. No voy a decir si voy a usar uno o dos delanteros. Lo más importante es que el equipo, con diferentes jugadores, sigue teniendo su identidad, esa capacidad de seguir generando cosas. Eso habla de la implicación de todos. Hay que tener calidad para poder rendir, nos lleva a competir en un nivel superior. De Gijón nos llevamos muchas cosas buenas y una de ellas es esta".

Trabajo emocional

"Lo que tenemos que tener presente es que son partidos de fútbol, el juego es lo que marca la diferencia. Le pedimos que vivan cada partido, sin pensar más allá. Hay que convencerles de lo que son capaces de hacer a través del juego, no de cuestiones externas. Ese es el convencimiento suyo. No podemos hacer una montaña rusa, hay que ser estables cuando ganamos y cuando perdemos. Lo importante es competir bien. El equipo sí tiene esa capacidad de mantener esa línea".

Nueva idea de juego

"Sí es una realidad. Pensamos que ir más rápido hacia delante te da la oportunidad de llegar con éxito y tenemos que hacer ver que sostener la pelota, volver un poco hacia atrás para que los rivales salgan y crear espacios, son situaciones que nos gusta provocar y que se repitan. Esta parte requiere de un poco de paciencia. En momentos en los que necesitamos que las cosas cambien en pocos minutos, estas situaciones intentamos aprovecharlas. Ojalá cuando lleguemos, como el día del Mirandés, que tengamos la personalidad de saber que a veces, para llegar, hay que hacerlo por caminos más largos".

Renovación de Pastor

"Lo felicité. No sé si percibe como un gesto del club. Lo que hace el club es asegurarse un muy buen jugador. Es una gran noticia. Lo ha demostrado en el Málaga y en etapas anteriores. Dentro de nuestra idea de juego, puede ser diferencial. Álex está muy contento y también lo está el Málaga CF".

Dani Sánchez sigue al margen del equipo. / Málaga CF

Lateral izquierdo

"Son lesiones complejas, no lo voy a negar. No es que se recuperen en un espacio de tiempo corto. Tanto el gemelo como el sóleo son zonas delicadas. Toda la fuerza del impulso termina ahí. Eso hace más difícil estimar su tiempo de recuperación. Ha sido así y vamos a salir hacia delante. Rafita está plenamente capacitado, también estamos probando otros jugadores. Rafita ha sido extremo izquierdo en su etapa formación, en el filial vino como lateral derecho, pero está acostumbrando a jugar en ese perfil. También da ventajas a pierna cambiada. Estuvo a un nivel fantástico, todos lo pudimos ver".

Mercado de fichajes

"La realidad es la que es. A partir de ahí, la consigna que hablé con Loren es inamovible. Lo que he expresado es que tenemos mucha confianza en los que están. Hay muchos jugadores que no tienen visibilidad, pero que hacen un trabajo fabuloso. Siempre creemos que la casa del vecino es mejor que la nuestra. Hay que ser capaces de ver lo bueno de lo nuestro. Si ahora pudiese firmar en un papel que en las próximas dos ventanas no se puede firmar y que no se va nadie, lo firmo ahora mismo. Ojalá mantener lo que tenemos, que seamos capaces de disfrutar de los que están".