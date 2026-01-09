Televisión
Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-AD Ceuta, jornada 21 de LaLiga Hypermotion
Ambos equipos se vuelven a reencontrar en La Rosaleda dos años después de cruzarse en Primera RFEF, ahora con el play off de Segunda en juego
El Málaga CF vuelve este fin de semana a La Rosaleda. Si nada lo impide, apunta a la mejor entrada de la temporada y coincidirá con el mejor momento del equipo blanquiazul. Seis partidos seguidos sin conocer la derrota en LaLiga Hypermotion, tres victorias consecutivas y una racha ascendente que se pone a prueba con otro de los equipos más en forma de la categoría: la AD Ceuta.
El conjunto caballo llegó a la categoría de plata sin hacer mucho ruido y tiene en su mano acabar la primera vuelta en puestos de play off. El equipo de José Juan Romero ya no es una sorpresa para nadie después de llegar a la jornada 21 como sexto clasificado y regresará a Martiricos apenas dos años después de jugar en Primera RFEF contra los malagueños, ahora ambos en el fútbol profesional.
Reencuentro con Matos
El Málaga CF y La Rosaleda se reencontrarán con José Matos. El sevillano vistió la camiseta blanquiazul a préstamo en la temporada 2020/21 con Sergio Pellicer. Ahora, asentado en el carril zurdo del Ceuta y con cuatro goles en su casillero personal, vuelve a Martiricos con el objetivo de mantener a los suyos en puestos de play off.
Horario del Sporting-Málaga
El encuentro correspondiente a la jornada 21 de la categoría de plata se celebrará este domingo 11 de enero, a partir de las 16.15 horas. Será el partido que ponga punto y final a la primera vuelta de Segunda División. Un punto colocará a los blanquiazules con los mismos 30 puntos que el curso pasado, mientras que el triunfo le permitirá ascender hasta los 32.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.
