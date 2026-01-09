Juanma Moreno apuesta por sacar el nuevo estadio del Málaga CF del núcleo urbano

La nueva ubicación de La Rosaleda ha vuelto al foco de la noticia. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, pasó este viernes por los micrófonos de Canal Sur Radio después de que el proyecto blanquiazul haya dado otro pequeño paso adelante y el malagueño lo tiene muy claro: el próximo estadio del Málaga CF debe abandonar el núcleo urbano.

Este jueves se procedió a la adjudicación del estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio de fútbol. Tendrá 13 semanas de duración, cinco la primera fase y ocho la segunda, y el objetivo pasa por realizar un análisis multicriterio que permita identificar la localización más recomendable. La actual Rosaleda, una parcela en la ampliación de la Universidad, la zona de San Cayetano, el Lagar de Oliveros y Manzana Verde han sido las cinco áreas seleccionadas.

Alejarse del núcleo urbano

Su financiación corre a cargo del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, y sobre ello habló el presidente autonómico con una idea muy clara: el nuevo emplazamiento tiene que estar alejado del núcleo urbano, lo que eliminaría varias de las propuestas.

"Soy partidario de sacarla del núcleo urbano, yo, eso habrá que verlo desde el punto de vista técnico. Creo que dentro del propio núcleo urbano, donde está la actual Rosaleda, lo veo complicado por la materia de movilidad. Lo dirán los técnicos. Soy partidario de buscar espacios más abiertos como han hecho en otras ciudades que permitan el aparcamiento y el acceso a servicios públicos", reconoció Juanma Moreno.

Precisamente, Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, colocó esa misma incógnita con respecto a la actual Rosaleda, también la zona de la Universidad o la opción de Manzana Verde, en la Carretera de Cádiz: "Es el distrito más poblado de la ciudad, puede tener sus inconvenientes". Dejó una vía de escape en San Cayetano: "Es la más aislada y en la que habría que hacer una mayor inversión a nivel de servicios".

La movilidad, en el foco

Lo que parece inmediato es dar solución a las nuevas necesidades. "Es verdad que el estadio de La Rosaleda tiene una capacidad para alrededor de 30.000 espectadores que se queda pequeña ya no solo para acontecimientos deportivos, sino para otros acontecimientos de masas. Hablo de grandes conciertos. Hay que buscar una ubicación", aseguró el presidente malagueño.

Ahora bien, "para los estadios de fútbol hay que mirar la conectividad. Málaga ya tiene problemas de movilidad y tenemos que buscar una ubicación en la que tengamos la posibilidad de que tanto la entrada y la salida al sitio esté garantizada en esta movilidad. Eso es lo que se está viendo. Va a haber una apuesta de las tres administraciones y lo que esperamos es acertar con ese estudio para tomar decisiones firme", añadió.

Lamento por la ausencia en el Mundial 2030

El presidente también aprovechó para volver a lamentar la ausencia de La Rosaleda en el Mundial 2030: "Es verdad que me quedé muy triste porque Málaga no fue sede del Mundial. Costó mucho la negociación de tener dos sedes en una misma comunidad. De hecho, era la única comunidad que tenía dos sedes. El tiempo, las circunstancias, las necesidades, del Málaga CF... Han sido muchas circunstancias que han determinado que no pudiéramos asumir esa sede".