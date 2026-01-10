Málaga CF: Optimismo moderado con la vuelta de Larrubia

Hay un nombre propio que ha ocupado la semana en el Málaga CF y hará lo mismo con la previa del partido contra el Ceuta: David Larrubia. El extremo se tuvo que retirar del encuentro ante el Sporting por una patada descontrolada de Brian Oliván y una fuerte contusión en su tobillo. ¿Podrá jugar el domingo en La Rosaleda? Esa es la gran pregunta que se hace todo el malaguismo. El club, por lo pronto, guarda optimismo moderado.

Larrubia y Puga

Cuestionado en rueda de prensa, Funes ofreció su diagnóstico: «David ha vuelto a hacer trabajo parcial. Queda el día de mañana -hoy-, el día del partido. Tiene buena predisposición. No podemos asegurar que esté con nosotros, pero vamos a ser optimistas. Él está poniendo de su parte. Lo bueno es que ha encontrado una mejoría con el paso de los días. Vamos a pensar que lo tenemos».

Funes conversa con Alfonso Herrero en el entrenamiento del Málaga CF. / Álex Zea

No es un asunto baladí porque el técnico porque el futbolista se estaba encontrando con su mejor versión. Era una de las piezas esenciales para explicar este ‘nuevo’ Málaga CF y su presencia es una incógnita para competir contra el Ceuta, sexto clasificado de Segunda División. Al menos, Carlos Puga ha dejado atrás ese proceso vírico y apunta a ser titular en el carril derecho y da algo de luz a la difícil papeleta de los titulares.

Realidad de Haitam

En la enfermería no hay más novedades. Víctor, Dani Sánchez, Darko, Ramón, Luismi y Álex Pastor -sin ficha- continúan con sus respectivas recuperaciones. Sí se guardó Funes unas palabras sobre la situación que atraviesa Haitam: «Sería una imprudencia ponerlo como titular. Va a poder disfrutar de minutos poco a poco. El último partido en el que salió de titular fue en la Federación. Hay que ir con prudencia, es parte de lo que hacemos bien. En esa línea debemos mantenernos».

El equipo tendrá su última sesión de entrenamiento este sábado, a partir de las 10.30 horas. Entonces, será momento de ir tomando decisiones importantes. Todos los focos apuntarán a Larrubia de cara a su disponibilidad. Parece complejo que pueda llegar como titular. La evolución de estas últimas horas marcará el diagnóstico definitivo de uno de los líderes del Málaga CF sobre el terreno de juego.