Málaga CF - AD Ceuta: Duelo de aspirantes en La Rosaleda

Un partido para la ilusión. Dos clubes, dos aficiones que se están ganando el derecho a soñar esta temporada. El Málaga CF, intratable desde la llegada de Funes al banquillo, recibe este domingo en La Rosaleda al AD Ceuta, la revelación de LaLiga Hypermotion. Dos de los equipos más en forma de la categoría medirán sus buenas dinámicas y el que salga vencedor terminará la primera vuelta del campeonato, como mínimo, sintiéndose un candidato a pelear por los puestos de play off.

La situación clasificatoria marca que en estos momentos Málaga CF y Ceuta son rivales directos por asentarse en la media-alta de la tabla, acechando los puestos de play off. Ahora mismo, el conjunto blanquiazul marcha con 29 puntos, mientras que su rival cuenta con 32 unidades. Es decir, que si los de Funes son capaces de ganar le igualarían a puntos y le superarían por un mejor average general. El Ceuta tiene la opción de regresar a puestos de play off y los de Martiricos se colocarían muy cerca de esa sexta plaza en caso de victoria.

El conjunto blanquiazul llega al partido con la gran duda del estado físico de David Larrubia. Ha estado toda la semana entre algodones tras la fuerte entrada sufrida en Gijón y su titularidad es una incógnita. Ha entrado en la convocatoria y, seguramente, pueda disputar minutos, aunque habrá que ver si está para salir de inicio. El que volverá al once es Dani Lorenzo, tras no jugar en El Molinón por unas molestias. Eso provocaría la salida de Ochoa de la alineación titular. Frente al Sporting, Funes sacó de entrada a Chupe y Adrián Niño, veremos si repite apuesta o juega con un único punta y uno de ellos tiene que empezar desde el banquillo. En ese caso, Joaquín podría regresar al once.

Varias bajas y una duda

Las numerosas bajas por lesión harán que Funes tenga que experimentar de nuevo en el lateral izquierdo. Dani Sánchez y Víctor García no están disponibles y eso provocará que Rafita vuelva a actuar en el costado zurdo de la zaga. Ya lo hizo a buen nivel en El Molinón. Por lo demás, siguen ausentes Darko Brasanac, Ramón, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-.

También tiene ausencias destacadas el equipo caballa. José Juan Romero no podrá contar para la visita a La Rosaleda con su pichichi, Marcos Fernández. Tampoco estará disponible Manu Sánchez, lesionado de larga duración. Por contra, recupera a Rubén Díez, pieza clave en el esquema ceutí.

La Rosaleda presentará un aspecto casi inmejorable, al borde del lleno, para este encuentro que enfrenta a dos clubes que se han ganado el derecho a mirar hacia arriba. Buen tiempo, buen horario, estadio a rebosar y dos equipos atractivos de ver. ¡Que ruede ya el balón!