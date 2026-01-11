Clasificación: El Málaga termina la primera vuelta rozando el play off

El Málaga CF sigue escalando puestos en la clasificación. La racha desde el cambio de entrenador y la llegada de Funes al banquillo es incontestable: 17 puntos de 21 posibles en siete partidos. Cinco victorias y dos empates que han llevado al equipo blanquiazul hasta la 7ª posición de LaLiga Hypermotion. Gracias al triunfo frente al AD Ceuta en un bonito partido, el conjunto de La Rosaleda concluye la primera vuelta del campeonato con 32 puntos, mejorando los 30 que hizo el curso pasado.

Cambio de rumbo

El cambio desde que Funes cogió las riendas del equipo a nivel de juego y resultados ha sido brutal. El Málaga CF ha pasado de la 18ª a la 7ª plaza de la clasificación en solo siete jornadas. Ahora, con esos 32 puntos, el equipo de Martiricos está a solo dos puntos de los puestos de play off, que marca el Cádiz con 34. Ha pasado de mirar hacia abajo a ganarse el derecho a respirar tranquilo y soñar con cotas mayores. De hecho, los puestos de descenso los tiene ya a nueve puntos, un colchón importante para salir a jugar cada domingo con el agua al cuello.

Aún falta un Huesca-Córdoba este lunes para que termine la primera vuelta en Segunda. Tendría que darse una goleada por cuatro o más goles del equipo blanquiverde en El Alcoraz para que afectase a la posición del Málaga CF en la tabla. Si no se da esa goleada, el Málaga CF llegará séptimo al ecuador de la competición.

Por arriba, Racing y Las Palmas están en ascenso directo, ambos con 38 puntos. Almería, Castellón, Deportivo de la Coruña y Cádiz ocupan los puestos de play off. En descenso quedan Mirandés, Zaragoza, Granada y Huesca, a la espera de lo que hagan los del Alto Aragón este lunes.

Inicio de segunda vuelta

El Málaga abrirá la segunda parte de la competición en Córdoba. Visitará a los de Iván Ania en el Nuevo Arcángel el próximo domingo, a las 21.00 horas, en otro duelo entre equipos que quieran meterse de lleno en la zona alta.