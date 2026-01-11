Málaga CF 2-1 AD Ceuta: Chupe desata la ilusión de La Rosaleda

El Málaga CF va lanzado. No hay quien pueda frenar ahora mismo a este equipo cargado de ilusión y confianza, capaz de sobreponerse a cualquier situación adversa. Ni un buen AD Ceuta, que se encontró con un gol a balón parado a los tres minutos de partido, pudo detener la tormenta desatada por los de Funes en La Rosaleda. Chupe, con dos goles en tres minutos al filo del descanso, dio la vuelta al tanto inicial caballa para que los puntos se vuelvan a quedar en casa.

Imagen antes del comienzo del partido / Gregorio Marrero

Mal inicio de partido

Lo pudo cerrar con más holgura el equipo blanquiazul, con un penalti que el propio Chupe erró a 20 minutos del final y varias contras donde no hubo acierto, pero bien está lo que bien acaba. Con sufrimiento hasta el final, marca de la casa, los de Martiricos cierran la primera vuelta con otro triunfo que les de deja con 32 puntos, séptimos y mirando muy de cerca los puestos de play off. Quién lo iba a decir hacer solo dos meses...

El partido no pudo empezar peor. A los tres minutos, el Málaga ya se vio por detrás en el marcador. Sin casi tiempo para asentarse sobre el césped, los de José Juan Romero aprovecharon la primera que tuvieron. Son un equipo eficaz en las acciones a balón parado y lo volvieron a demostrar. Cristian Rodríguez la puso desde la esquina y Kuki Zalazar se adelantó a la defensa y a una mala salida de Alfonso Herrero para hacer el 0-1. Se adelantó el equipo caballa con un gol fabricado por dos exmalaguistas.

Le costó mucho a los de Funes empezar a encontrar espacios entre el sistema defensivo ceutí. Con ventaja en el marcador, los visitantes se plantaron en campo propio y dejaron muy pocos espacios. A partir del minuto 20, el dominio blanquiazul empezó a ser mayor y llegó la primera clara del partido. Larrubia recibido en el área y la puso pegadita al palo, pero Guille Vallejo repelió con una buena parada.

Remontada exprés

Lesión en el Ceuta a los 25 minutos de partido. Rubén Díez tenía que abandonar el campo por lesión. Entró en su lugar Bodiger. Reclamó penalti Chupe en un córner. Era la segunda vez que el atacante blanquiazul protestó un agarrón dentro del área. Ni el árbitro de campo ni desde el VAR entendieron el lance como suficiente para pena máxima. Pero a la tercera no hubo dudas, este fue clarísimo y Eder Mallo lo señaló sin necesidad de ayuda desde la sala del VAR. Joaquín trazó una buena diagonal, se la puso al espacio a Chupe y el atacante fue derribado dentro del área por el meta caballa. Él mismo se encargó de transformarlo. Empató el Málaga al filo del descanso.

Chupe celebra uno de sus dos goles este domingo / Gregorio Marrero

No terminó ahí la acción en el primer acto. Seis minutos de descuento. Un añadido que sirvió para que el Málaga voltease el partido en solo tres minutos. Otra vez Chupe. ¡Vaya golazo de bandera! La bajó con la derecha de espaldas a portería y sin dejarla caer la engatilló fuera del alcance de Guille Vallejo. Locura en La Rosaleda. Los de Funes se fueron con victoria momentánea al descanso tras el doblete del cordobés en un visto y no visto.

Apuros para el Málaga en el inicio del segundo acto. Apretó el Ceuta con varios saques de esquina. Estuvo firme ahora la zafa para alejar bien los centros peligrosos de Cristian. Partido muy disputado. Cualquier mínimo error, se convertía en ocasión del rival. Primer cambio en los blanquiazules. Ochoa por Dotor. Triple movimiento en el Ceuta. Salvi Sánchez, Bassinga y Doménech, al campo.

Sufrimiento final

Tuvo la oportunidad el Málaga de dejar el partido visto para sentencia. Pudo Chupe completar una actuación redonda. Volvió a provocar otro penalti, volvió a tomar la responsabilidad, pero esta vez Guille Vallejo le adivinó el lanzamiento. Repitió lado y se la cazó. Tocaba sufrir 20 minutos más.

Más movimientos de Funes. Rafa Rodríguez y Adrián Niño entraron por Dani Lorenzo y Joaquín. Agotó sus cambios José Juan Romero, Juanto Ortuño por Koné. Se abrió más aún el partido. El Ceuta, en busca del empate. El Málaga, a castigar a la contra. La tuvo de nuevo Chupete. La quiso ajustar y se le fue rozando el palo largo.

Menos de 10 minutos, más el descuento, para el final. Últimas sustituciones del partido. Lobete y Haitam, por Chupe y Larrubia. El Málaga perdonó y el sufrimiento en el añadido volvía a estar asegurado. Tuvo que escupir varios balones la defensa en los últimos segundo y triunfo volvió a quedarse en casa. 32 puntazos para terminar la primera vuelta con la flecha hacia arriba. A soñar con cosas bonitas.