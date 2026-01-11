Funes: "Aquí todos disfrutamos con lo que hacemos"

A las puertas de los puestos de play off de ascenso. Así se ha plantado el Málaga CF de Juanfran Funes en esta mediación del mes de enero y la finalización de la primera vuelta del campeonato. La clave para que el lojeño aún no conozca la derrota desde que está en el banquillo del primer equipo o haya logrado este domingo su cuarto triunfo consecutivo la expresó en rueda de prensa: "Aquí todos disfrutamos con lo que hacemos. Es lo que les dije a los jugadores el día que llegué".

Y esa receta no sólo da para doblegar a rivales difíciles, a asaltar el feudo del Sporting o remontar ante la gran sorpresa de la competición en el presente curso, como es la AD Ceuta. "La ilusión sólo tiene que servir para poner más esfuerzo. Cuando uno disfruta con lo que hace, lo que hace está más cerca de que salga bien. La palabra disfrutar está muy presente en lo que hacemos", insistió.

Pasión desmedida

"A alguien que lo pones a tocar el piano y, si disfruta, va a tener una pasión por hacerlo que llevará hacerlo bien. Igual pasa con la bicicleta, con la cocina. Tenemos una pasión desmedida por lo que hacemos y es algo fundamental, que disfrutemos. En el momento en el que mires la clasificación y dejes de disfrutar, te vas a equivocar. Y disfrutar es hacer las cosas bien sin el balón. Lo que consigamos no se verá hasta el final. Por eso muchos equipos que llegan a la cima caen. A veces es poco evitable. La cima te lleva a un estrés que no te permite disfrutar", expresó a preguntas de los periodistas y después de ese 2-1 ante el cuadro ceutí que vuelve a prolongar la racha positiva del conjunto boquerón.

Para Funes su principal convicción en este momento es que hay que salir a ganar a Córdoba. "No sé para cuánto nos va a dar eso", reconoció. Y recordó que los rivales cada vez van a estudiar mejor a este nuevo Málaga CF: "Nos van a defender cada vez mejor". En ese contexto, el granadino dice no mirar mucho más allá del siguiente encuentro: "Nadie me asegura que voy a estar aquí mañana". Quizás sea la clave fundamental. El técnico tiene ese mismo hambre por hacer grandes cosas que los chavales recién salidos como él de militar en el filial malaguista.

Rememorar lo vivido

En ese sentido, el preparador expresó públicamente esa suerte que ha tenido al tomar las riendas del primer equipo del Málaga CF: "Cuando llegué un núcleo muy importante de los jugadores estaba aquí. Fue como rememorar seis años en el filial. Yo he visto muchos años cómo iban subiendo fisios, auxiliares y jugadores. Es un disfrute muy grande estar aquí hoy, porque es como rememorar todo lo vivido en ese tiempo".

Otro de los secretos de esta nueva etapa para él en el club: "Hay una armonía bestial en el vestuario". Así relataba este domingo, después de doblegar a la escuadra caballa, que un cupo de jugadores "que están siendo muy importantes", y que están llevando una línea continua, están guiando al resto.

Penalti fallado

En ese contexto se mueve, por ejemplo, un Chupe que marcó las dos dianas y que incluso lanzó un segundo penalti, en esa ocasión interceptado por el guardameta visitante. Preguntado por esa opción de que el mismo ariete lanzase las dos penas máximas de manera consecutiva, Funes alegó que había "un orden de confianza" y que los siguientes en coger esa responsabilidad eran "Adri y Eneko, que estaban en el banquillo". En ese escenario, Chupe tomó la responsabilidad y nadie rechistó: "Cuando un jugador alcanza un nivel de confianza tan grande, la decisión es suya", justificó el propio técnico.

A juicio del lojeño el propio Chupe tiene un margen de mejora "muy grande". Y recordó ese ciclo de récord en récord que tanto Roberto, ahora en las filas del Espanyol, como el propio bigoleador ante el Ceuta, alcanzaron en el filial blanquiazul. Rivalizaban en números con un Loren Zúñiga que también está ahora en la elite profesional.

Mismo bloque

Para Loren el techo de Chupe se lo pondrá él mismo, si sigue "quemando etapas como hasta ahora". Ojalá siga "corriendo al nivel que lo está haciendo, que encuentre el mejor de los escenarios", proclamó. El entrenador no obstante lanzó un mensaje con el mercado invernal ya sobre la mesa: "Como llevo tiempo diciendo en el filial, la posibilidad de destacar en lo individual también pasa por mantener un bloque mucho tiempo. Esa mejoría cuando mantienes bloques en lo individual y colectivo es mucho mayor".

Es un recado también para la grada. Con frecuencia se mira al mercado exterior, a posibles refuerzos de fuera que puedan mejorar lo que hay en el club, cuando luego "vienen las decepciones". Y alegó: "Hay que darle valor a los chavales". Y considera que la "mayor motivación" para estos canteranos "es que ellos vean que son muy buenos haciendo lo que están haciendo. Cuando sienten esa confianza todo fluye".

Readaptación

En lo que viene a partir de este momento, con esas cuatro victorias consecutivas ya en el bolsillo, el granadino alerta de que el Málaga CF va a estar "en el foco con más fuerza. Eso va a aumentar la dificultad en los partidos. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos, porque si no nos adaptamos no evolucionamos".

Respecto a la evolución del juego frente a la escuadra caballa, Funes matizó que de inicio costó más de lo que parece, con la distancia y esa remontada fraguada antes del descanso. "Quiero felicitar a los jugadores que ante la adversidad siguen empujando. Es cierto que con un ambiente como el de hoy. la afición siempre te empuja a correr un poco más. Partidos como estos hacen un ambiente muy bonito". Agregó que aspira a segundas partes como la de esta ocasión, en la que después de ser "capaces de darle las vuelta al marcador, no hemos dado un paso atrás".

Disparos a puerta

"Ellos han intentado apretar y no hemos sido en ningún momento un equipo ramplón, e incluso merecimos cerrar el partido con algún gol más", especificó antes de reseñar los 18 disparos a puerta por tres del rival, incluidos "ocho o nueve a puerta". Así dio importancia mayúscula a la victoria sobre un conjunto que está donde está "ni mucho menos por casualidad".