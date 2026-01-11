Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria contra el Ceuta
Chupete volvió a liderar al conjunto blanquiazul con un doblete, en un partido que tuvo protagonismo para los defensas
El Málaga CF sentenció la primera vuelta de LaLiga Hypermotion con 32 puntos después de un 2-1, sufrido en los minutos finales, contra el Ceuta. Son cuatro victorias consecutivas, siete partidos seguidos sin conocer la derrota. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno, en la jornada 21.
Alfonso Herrero (7)
Se desentendió con la defensa en el primer gol, se le resiste la portería a cero. A partir de ahí, el Ceuta le dio muy poco trabajo, más tensión competitiva que estiradas.
Puga (8)
Partido pletórico del lateral, otra vez en defensa. Le retó Koné y muy pocas veces salió perdedor. Bien en las anticipaciones, si centrara con mayor acierto...
Murillo (9)
Se ha hecho con el sitio otra vez. Central imperial, sin miedo al golpe. Gana un inmenso porcentaje de los duelos, también multitud de balones al área. Siempre en el lugar que debe.
Einar Galilea (8)
Otra vez muy bien por arriba. Es el jugador que coge el balón desde atrás, lanza al equipo y da el paso que acaba en el segundo penalti. Se ordenó con Alfonso tras el gol del Ceuta.
Rafita (9)
Nadie diría que no es el lateral izquierdo titular. Con todos los inconvenientes de jugar a pierna cambiada, es el que mejor rendimiento ha dado. Fuerte al corte, rápido, contundente, jugando bien con los de arriba.
Izan Merino (7)
Partido de sacar muchos balones atrás. Contuvo al equipo cuando más lo necesitó, también se probó con un disparo lejano.
Dotor (7)
Trabajador en silencio, gran jugador sin balón. Alterna sacar el juego con liderar la presión. Ovacionado por La Rosaleda.
Dani Lorenzo (8)
Maestro del balón. Creció cuando se abrieron los espacios en el césped. Ahí es indetectable, también para sus compañeros. Otro que vale dinero. Rozó la expulsión.
David Larrubia (8)
Se esforzó por estar. Muy bien en el pase, algo menos en el regate, pero se lo deja todo en defensa. Tuvo un par de tiros con peligro en la primera parte. Le sobra un toque con el balón.
Joaquín (7)
Le falta colmillo en ataque. Llega bien a la línea de fondo, pero no termina de decidir bien. Se marchó en una y cayó en el área, sin señalarse penalti. Muy bien en defensa.
Chupete (10)
Delantero de muchos millones. Que el penalti fallado -que también recibió él- no le quite ni un ápice de protagonismo. Nueve goles en su cuenta, dos más ante el Ceuta. Provocó el primer penalti, lo marcó y maravilló con un tanto de media vuelta.
Suplentes
Ochoa (7)
El mejor de los suplentes. Entendió a la perfección los espacios. Cuando se echó a la banda, perdió protagonismo.
Rafa (6)
Perdió algún balón que otro, innecesario. Estuvo bien en labores defensivas. Resolvió un error propio con amarilla.
Adrián Niño (5)
Entró con poca tensión competitiva, un escalón por debajo de sus compañeros. Buscó su gol y no lo encontró.
Lobete (6)
Tuvo un regate que permitió encontrar más espacios. Tiempo para poco más.
Haitam (3)
No está físicamente para jugar en Segunda División. Perdió muchos balones por retenerlo.
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- Vivir en un castillo, en mitad de Málaga, es posible
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- La suspensión temporal de la declaración BIC de los Baños del Carmen pasa a ser firme
- Concentración vecinal contra los cambios de tráfico en la rotonda de la Comisaría, el próximo martes
- El mejor parque de nieve de Andalucía está a dos horas de Málaga: con montañas rusas, trineos y patinaje sobre hielo
- La segunda calle más contaminada por dióxido de nitrógeno de España está en Málaga
- La taberna gaditana Er Pichi de Cái apuesta por la Costa del Sol con su nueva apertura en Fuengirola