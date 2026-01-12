Chupete mira a los ojos al pichichi de Segunda División

El pasado 11 de enero de 2025, el Málaga CF arañó un empate en La Rosaleda frente al Deportivo de La Coruña en los minutos finales. Sergio Pellicer recurría a un delantero de La Academia quedando 11 minutos de partido con el objetivo de igualar el encuentro en el inicio de la segunda vuelta. Lo hizo, aquel día marcó su primer gol con el primer equipo y este 11 de enero de 2026, sumó dos tantos más como titular ante el Ceuta para darle el triunfo al equipo de Funes.

Carrera por el pichichi

Es la historia de Carlos Ruiz Rubio, Chupete, el delantero del Málaga CF y el delantero más en forma de Segunda División. El ariete cordobés ha encontrado en el entrenador de Loja a su gran aliado porque no hay nadie en la categoría de plata que haya marcado más goles que el malaguista en los últimos encuentros. Habría que mirar incluso en Primera División.

La realidad es que Chupete ha marcado cinco tantos en los últimos cuatro partidos. En su cuenta personal ya son nueve y mira a los ojos de forma muy directa al pichichi de LaLiga Hypermotion. A sus 21 años, es el delantero blanquiazul y tiene a solo dos goles al máximo artillero de la categoría: Sergio Arribas del Almería con 11 dianas, seis de penalti. Andrés Martín y Villalibre, ambos del Racing, son los otros dos futbolistas que superan al del Málaga CF.

Nueve goles

Chupete ha llegado a ese estatus con una exhibición tras otra. La última llegó este domingo, un año después de marcar su primer tanto con el primer equipo, ante el Ceuta. Canalizó todo el caudal ofensivo. Provocó dos penaltis, marcó el primero y falló el segundo, pero donde maravilló fue en el disparo a media vuelta. Controló de espaldas a la portería con la pierna derecha y, sin dejarla caer, remató con la izquierda para superar a Guille Vallejo. España ya lo conoce.

Es la última genialidad del delantero, pero no la última porque lleva marcando en cuatro duelos consecutivos. De hecho, son las cuatro victorias seguidas que ha enlazado el Málaga CF y que le han colocado a dos puntos del play off: Albacete, UD Almería, Sporting de Gijón y el Ceuta. Antes de su lesión, marcó dos dobletes, uno ante el Granada y otro frente al Deportivo de La Coruña.

Chupete, renovado hasta 2028. / Málaga CF

Contrato hasta 2028

Parece irreal que La Academia haya servido a Roberto y a Chupete con algún año de diferencia y, para evitar que suceda lo del Sporting de Braga, todo el malaguismo se hace la misma pregunta. ¿Hasta cuándo tiene contrato Chupete? Hace un año fue renovado hasta 2028 con ficha del primer equipo. Otra cuestión es la cláusula que tenga, el devenir de su temporada y el interés que pueda causar, si llega, un club de Primera División.

Esto decía el jugador tras el último encuentro: «Estoy muy feliz en el Málaga, donde tengo contrato hasta 2028 y yo no pienso en eso. Solo en el año tan ilusionante que estamos viviendo». Trabajo de Loren Juarros es amarrarlo cuanto tiempo sea posible, mejorando la cláusula. Su nombre ya suena para España sub-21. Por el momento, La Rosaleda se conjura para lanza a su delantero a lo más alto en la lucha por el pichichi. Serán buenas noticias para el futuro del equipo.