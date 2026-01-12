El Córdoba CF se impone al Huesca antes de recibir al Málaga CF

El Málaga CF ya ha puesto punto y final a su primera vuelta, pero este lunes aún tenía un ojo a la competición. El equipo blanquiazul se enfrenta el domingo al Córdoba CF y los de Iván Ania cerraron la jornada 21 con una victoria sufrida por 1-2 en el estadio de la SD Huesca.

El equipo de Jon Pérez Bolo empezó adelantándose con un gol en propia puerta de Iker Álvarez. A partir de ahí, el Córdoba tuvo que remar a contracorriente. Además, Juan María Alcedo se retiró del campo en el minuto 22 con un problema físico. Justo a la siguiente jugada, Jacobo convirtió gol y Carlos Isaac se encargó de culminar la ventaja en el minuto 89, ya los de Ania con un futbolista más sobre el césped. Kevin Medina se quedó a cero.

El Córdoba cierra así la primera vuelta de LaLiga Hypermotion en novena posición con 32 puntos, los mismos que el Málaga CF y separados por el average, con ocho victorias, ocho empates y cinco derrotas. Además, también llegará en un gran estado de forma con tres victorias consecutivas por las cuatro de su más inmediato rival. Partidazo garantizado.

Un derbi cerca del lleno

El Córdoba CF-Málaga CF abrirá para ambos la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion el domingo y lo hará con un ambiento en el Nuevo Arcángel. El estadio verdiblanco está muy cerca de colgar el 'no hay billetes' con una importante presencia de aficionados blanquiazules. No lo pone fácil el horario a las 21.00 horas, pero la cercanía y el estado de los de Funes son motivos suficientes para apoyar al equipo.