LaLiga Hypermotion

Fecha y horario del CD Mirandés-Málaga CF, jornada 24 de Segunda División

El equipo blanquiazul visitará el lunes 2 de febrero el Estadio Municipal de Anduva, ya dispuesto tras su reapertura este mismo fin de semana

El Málaga CF visitará Anduva el 2 de febrero.

/ LaLiga

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

LaLiga ha hecho oficial este lunes la fecha y los horarios de la jornada 24 de Segunda División, la tercera de la segunda vuelta de la categoría. Entonces, el Málaga CF volverá al partido de los lunes, en este caso el 2 de febrero a las 20.30 horas, para visitar al CD Mirandés en el Estadio Municipal de Anduva.

El equipo blanquiazul abandonará así por segunda jornada consecutiva el partido del sábado o del domingo, ya que ese encuentro previo frente al Burgos se disputará el viernes 23 de enero en La Rosaleda.

Pese a todo, viajará a un estadio de Anduva remodelado, aún por terminar, ante la necesidad de cumplir los requisitos de LaLiga. Tan importantes es tener a su gente para el CD Mirandés que, tras una experiencia negativa en cuanto a resultados en el exilio de Mendizorroza, este fin de semana sacó un empate frente al Almería (2-2). Pese a ello, son seis puntos los que separan al actual colista de los puestos de permanencia.

Calendario confirmado

Jornada 22: Córdoba CF - Málaga CF. Domingo 18 de enero, 21.00 horas.

Jornada 23: Málaga CF - Burgos CF. Viernes 23 de enero, 20.30 horas.

Jornada 24: CD Mirandés - Málaga CF. Lunes 2 de febrero, 20.30 horas.

