El Málaga CF y el Atlético Malagueño se unen en el entrenamiento

El Málaga CF volvió este lunes al césped. Lo hizo entre risas y muy buen ambiente después de colocar los 32 puntos en el casillero de LaLiga Hypermotion al término de la primera vuelta. La victoria frente al Ceuta (2-1) sirvió para firmar los cuatro triunfos consecutivos, siete partidos seguidos sin conocer la derrota y un estado de ilusión frenético en todos los estamentos del malaguismo.

Funes estuvo muy pendiente de sus jugadores en la sesión de recuperación tras la jornada 21. Sobre él recaen muchos focos después de haberle cambiado la cara al Málaga CF por completo. Son 17 puntos los que ha conseguido de 21 posibles y no se trata solo de los números, sino también de las sensaciones de un grupo que vuelve a disfrutar sobre el césped y que también hace disfrutar a su afición.

Partidillo con el filial

Los titulares realizaron trabajo a menor intensidad, mientras que los suplentes formaron parte de un partidillo de entrenamiento junto al Atlético Malagueño. El filial perdió este domingo por 0-2 contra el Recreativo de Huelva y ya son siete derrotas consecutivas las que suma el equipo, a 19 puntos de la permanencia.

La sesión no dejó grandes novedades en la plantilla del primer equipo. Víctor, Dani Sánchez, Darko, Ramón, Luismi y Pastor -sin ficha- continuaron con sus respectivos procesos de recuperación. Todo apunta a que ninguno de ellos llegará al partido del domingo frente al Córdoba.

Córdoba, próximo rival

El Málaga CF descansará este martes y será el miércoles cuando vuelva a los entrenamientos. Será cuando Funes y los jugadores empiecen a preparar el primer partido de la segunda vuelta. Nunca ha sido el equipo de Iván Ania un rival amable, especialmente en los últimos años. Buena plaza el Nuevo Arcángel para poner a prueba el estado de ilusión del malaguismo, que vivirá un buen desplazamiento pese a ser el domingo a las 21.00 horas.