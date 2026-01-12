La primera vuelta del Málaga CF: de rozar el infierno a la matrícula de Funes

32 puntos. Ese es la espectacular cifra con la que el Málaga CF ha puesto fin a una primera vuelta impresionante en LaLiga Hypermotion 2025/26. 21 jornadas que han puesto a prueba los corazones en Martiricos: inicio ilusionante, el durísimo castigo de las lesiones, la dolorosa destitución de Sergio Pellicer y la matrícula de honor de Juanfran Funes con 17 puntos de los 21 posibles.

El Málaga CF es el séptimo clasificado, el primero de los que van después del play off, con nueve victorias, cinco empates y siete derrotas. El pasado curso acabó con 30 puntos, seis victorias, 12 empates y tres derrotas. Y aquello ya fue catalogado como sobresaliente. Además, el equipo blanquiazul es el quinto máximo goleador de la categoría con 31 dianas por las 26 que ha recibido. Esos son los números totales.

Inicio en lo más alto con lesiones

La primera vuelta empezó con la enfermería como gran protagonista. La plantilla perdió en cuestión de dos semanas a pilares como Luismi y Álex Pastor -renovado hasta 2028-, mientras que el mercado de fichajes solo trajo a Brasanac para sustituirlos. Demasiado varapalo para todo lo que había generado ese 3-1 en el Trofeo Costa del Sol ante el Betis. No obstante, Pellicer empezó con buenos resultados hasta colocarse líder durante algunos minutos en la jornada 4.

A partir de ahí, el equipo se sumió en una espiral sin remedio. Descuentos fatídicos, encuentros muy pobres a domicilio -hasta seis derrotas consecutivas- y un fútbol muy gris provocaron que el Málaga CF acabase en descenso la jornada 10. Ahí llegó el primer momento de crisis. Las victorias contra el Deportivo de La Coruña y el FC Andorra trajeron algo de aire, pero no el suficiente porque los objetivos marcados estaban más arriba que suspirar por la permanencia.

Destitución de Pellicer

No conseguía el equipo levantar cabeza, en una travesía sin remedio, y aquel 1-0 en el campo de la Cultural Leonesa acabó con el puesto de Pellicer al frente del banquillo blanquiazul. 15 puntos en 14 jornadas, empatados con el Granada y el Huesca en descenso, acabaron siendo demasiado poco. Además, con un grupo que otra vez parecía destinado a sufrir. Final muy triste para el segundo entrenador con más partidos en la historia del Málaga CF (186).

El Málaga CF destituyó a Pellicer en noviembre. / Álex Zea

El milagro de Funes

Loren Juarros preguntó a varios entrenadores y su apuesta final acabó siendo Funes, procedente del Atlético Malagueño. Era su primera experiencia en el fútbol profesional y venía con el filial como colista en Segunda RFEF. De base, preocupante... hasta que empezó a escribir su historia. Muy responsable Einar Galilea de cambiar el rumbo con aquel gol en los minutos finales para poner el 3-2 frente al Mirandés. A continuación, 1-1 en Pucela, volviendo a puntuar fuera por primera vez desde agosto, además del 1-1 ante el Real Zaragoza.

Todo lo que ha venido desde entonces son victorias: Albacete (1-3), Almería (2-1), Sporting de Gijón (1-3) y Ceuta (2-1). Cuatro seguidas en Segunda División. El Málaga CF ha acabado la primera vuelta como el equipo más en forma de la LaLiga Hypermotion, por delante de todos los transatlánticos, y a solo seis puntos del liderato. No es baladí. Muy buenas sensaciones futbolísticas, una plantilla enchufada con su entrenador, siete partidos después invicto, y un nuevo estilo que enamora en La Rosaleda.

Segunda vuelta

Así acaba la historia de esta primera vuelta, con el mejor Málaga CF de los últimos años. Lo dicen la clasificación, los 32 puntos y las sensaciones. Todo lo que venga a partir de ahora será escrito en la segunda mitad de curso. ¿Qué nos espera? Un camino con otras 21 paradas y la ilusión de, una vez garantizada la permanencia, seguir mirando hacia arriba sin límites para ver de qué es capaz el equipo de Funes.