La conexión entre Málaga y una isla holandesa a través del fútbol

El v.v. Melissant es un club amateur neerlandés fundado en 1945 en la pequeña localidad de Goeree-Overflakkee, al suroeste de los Países Bajos. Actualmente compite en la quinta categoría del fútbol nacional. Sin focos, sin grandes presupuestos y con un espíritu puramente vecinal. Sin embargo, desde hace unos años, este modesto equipo vive una historia absolutamente extraordinaria: su sorprendente conexión con el Málaga CF.

El germen de esta unión tiene como artífice a un antiguo presidente del v.v. Melissant, un dirigente que, en su estancia en la Costa del Sol, especialmente en la localidad malagueña de Nerja, entabló amistad hace tres lustros con varios paisanos pertenecientes a la peña malaguista nerjeña.

Aquellos encuentros, conversaciones y vivencias alrededor del Málaga CF fueron calando poco a poco. Al regresar a los Países Bajos, esa admiración no se quedó en una simple anécdota, transformándose en una idea que acabaría impregnando la identidad del v.v. Melissant.

Robbie Mijnders, delegado del equipo, explica este sentimiento tan particular para MCFTV. "Cada año es muy importante para nosotros estar aquí y vivir el ambiente que hay. Es un amor muy grande el que sentimos por el Málaga". Robbie, sus visitas a Málaga, aprovecha para llevar camisetas malaguistas a los niños del pueblo, y también son habituales los pedidos de equipaciones blanquiazules en la Tienda Online.

‘La Bombonera’ suena en los Países Bajos

La pasada temporada marcó un antes y un después. Desde entonces, en sus partidos como local, en el 80ª aniversario de su fundación como club, el primer equipo del v.v. Melissant salta al terreno de juego con el himno del Málaga CF, el ‘Málaga, la Bombonera’. Un detalle tan anecdótico como simbólico.

Escuchar el himno malaguista en un campo amateur neerlandés es la prueba más visible de una conexión que es una declaración de amor futbolístico, un puente emocional tendido entre dos realidades muy distintas, pero unidas por la misma pasión. Pero la influencia del Málaga CF no se limita al sonido previo a los partidos.

En la grada del campo del v.v. Melissant siempre hay un nutrido grupo de seguidores que luce con orgullo camisetas blanquiazules. Se cantan canciones malaguistas y se comenta la actualidad del Málaga CF como si La Rosaleda estuviera a la vuelta de la esquina, hallándose a más de 2.200 kilómetros de distancia. Una fidelidad admirable en una pequeña comunidad neerlandesa.

Los seguidores del v.v. Melissant sueñan con dar un paso más. El objetivo y el sueño, oficializar este vínculo constituyéndose como peña malaguista federada. Una iniciativa que simbolizaría el reconocimiento formal de una relación que ya es real y palpable.

Una ocasión señalada en el calendario para ello fue el primer partido del Málaga CF en La Rosaleda, en 2026, frente a la AD Ceuta FC. Un escenario perfecto donde un grupo de neerlandeses disfrutaron del triunfo por 2-1 en las gradas de Martiricos.

El fútbol como nexo cultural

La historia del v.v. Melissant y el Málaga CF demuestra que el fútbol sigue siendo una poderosa herramienta de unión cultural. No entiende de fronteras, idiomas ni categorías, y sí de emociones compartidas uniendo a nuestro Málaga CF con una modesta entidad amateur neerlandesa.

En Melissant, los niños crecen viendo camisetas blanquiazules, oyendo el himno malaguista, escuchando historias de La Rosaleda y aprendiendo que el amor por un club puede nacer en los lugares más inesperados. Una oda al fútbol de verdad, al que conecta personas y pueblos a través de un balón, una bufanda o una camiseta. En este caso, la del Málaga CF.