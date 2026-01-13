LaLiga Hypermotion se parte en dos

Llegado al ecuador de la competición, LaLiga Hypermotion empieza a definir a sus candidatos a estar en la lucha en la zona alta de la tabla y a los que tendrán que conformarse con pelear por mantenerse una temporada más en la categoría de plata. Dentro de la igualdad que caracteriza a la Segunda División, se están empezando a abrir huecos en la clasificación y ahora mismo hay dos vagones diferenciados entre los 10 primeros, entre los que se ha conseguido colar el Málaga CF, y el resto.

Tras la disputa de la última jornada de la primera vuelta, la cabeza de la competición se ha estrechado al máximo. Y el Málaga CF ha conseguido meterse en ese grupo de equipos que llega a la mitad de curso con opciones intactas de pelear, como mínimo, por los puestos de play off. La igualdad es tal que ahora mismo, tras 21 jornadas celebradas, solo hay seis puntos de distancia entre el líder y el 10º clasificado.

Máxima igualdad en cabeza

Racing de Santander y Las Palmas, ambos con 38 puntos, ocupan los puestos de ascenso directo. El play off es para Almería (36), Castellón (35), Deportivo de la Coruña (34) y Cádiz (34). Y justo mirando muy de cerca esa zona de privilegio, aparece un vagón con cuatro equipos, entre los que se encuentra el Málaga CF, con 32 puntos. Los blanquiazules (7º), Burgos (8º), Córdoba (9º) y Ceuta (10º), todos ellos con 32, están a solo dos puntos del sexto clasificado y a seis de la cabeza de la tabla. En esta primera parte de la tabla también se puede incluir al Sporting, 11º con 30 puntos, mientras que el resto ahora mismo tiene que estar más preocupado de mirar hacia abajo que de otras cotas mayores.

La segunda mitad de la clasificación también ha llegado muy comprimida al ecuador del curso. Desde el 12º a la zona de descenso solo hay tres puntos. Es decir, que ahora mismo el 12º está más cerca de la quema que del 11º. La brecha entre el 11º y el 12º es ya de cuatro puntos. Leganés (26 puntos), Valladolid (25), Andorra (25), Cultural Leonesa (25), Eibar (24) y Albacete (24) tienen un margen muy estrecho con respecto al descenso. Y justo por encima, igualado a puntos con la zona roja, aparece la Real B, con 23. Los cuatro últimos puestos son para Huesca (23), Granada (22), Zaragoza (20) y Mirandés, colista con 17.

Por supuesto, esto no es definitivo. La Segunda da muchas vueltas y todavía quedan otras 21 jornadas y 63 puntos en juego. Hay equipos que están abajo que están a tiempo de colarse en la zona alta, y viceversa. Si no, que se lo digan al Málaga CF, que hace siete jornadas marchaba 18º, al borde del abismo, y ahora es 7º, soñando con el play off. La segunda vuelta será trepidante.