La mejor racha de victorias en Segunda en más de seis años

El Málaga CF vive un momento muy dulce. Los números de las últimas semanas, desde el cambio de rumbo en el banquillo, hablan muy claro de la buena marcha que arrastra el equipo de Juanfran Funes. Los blanquiazules están rompiendo récords y registros de hace años y, este fin de semana, con la victoria ante el Ceuta, lograron algo que hacía más de seis años que no conseguían: ganar cuatro partidos consecutivos en Segunda División.

El cambio del Málaga CF desde que Funes cogió las riendas del equipo hace ya siete jornadas es radical. El conjunto blanquiazul es el mejor conjunto de la categoría desde el cambio de entrenador -17 puntos de 21 posibles-, acumula siete partidos seguidos sin perder -cinco victorias y dos empates- y ahora tiene una racha abierta de cuatro triunfos consecutivos. Antes del parón navideño, los de Funes se impusieron por 1-3 en Albacete y derrotaron en La Rosaleda al Almería (2-1) y, en el estreno del 2026, vencieron en El Molinón al Sporting de Gijón (1-3) y este pasado domingo doblegaron en Martiricos al AD Ceuta (2-1).

Los jugadores del Malaga CF celebran el triunfo ante el Ceuta junto al público en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Cuatro triunfos seguidos. Algo que no conseguía el Málaga CF en la categoría de plata desde hace más de seis años y medio, desde mayo-junio de 2019. El equipo blanquiazul también había cambiado ahí de entrenador semanas antes. Se destituyó a Juan Ramón López Muñiz y llegó al banquillo Víctor Sánchez del Amo. Y en las últimas cinco jornadas de la liga regular, antes de disputar el play off de ascenso, encadenó cinco victorias consecutivas, teniendo en cuenta el partido que no se disputó frente a un Reus descalificado. El Málaga doblegó de forma consecutiva a Real Oviedo (3-0), Reus (0-1)*, Zaragoza (3-1), Albacete (1-2) y Elche (3-0). Este domingo, en Córdoba, los malaguistas tendrán la oportunidad de igualar esa racha de cinco triunfos consecutivos.

Desde aquel final de la temporada 2018-19, el Málaga CF no había conseguido enlazar cuatro triunfos consecutivos en la categoría de plata. Hasta que lo ha logrado ahora con Funes. Sí que lo había vuelto a hacer en el curso 2023-24, con Sergio Pellicer de entrenador, pero en Primera Federación. Tras empezar la competición oficial con derrota en Castellón (2-1), los blanquiazules firmaron cinco victorias seguidas: Atlético de Madrid B (2-1), Atlético Baleares (1-2), Recreativo Granada (3-0), Linares (0-1) y San Fernando (1-0).

Funes, pieza clave en la dinámica de triunfos del Málaga CF. / l.o.

Equipo al alza

El Málaga CF vive su mejor momento desde que regresó al fútbol profesional la pasada temporada. La maravillosa racha de juego y resultados le ha llevado incluso a superar los 30 puntos de la buena primera vuelta del curso pasado. Ha alcanzado los 32 justo en el ecuador de la competición y se ha colocado séptimo, a solo dos puntos de los puestos de play off y con un amplio margen de nueve puntos sobre el descenso. El primer duro examen de la segunda vuelta será en un derbi andaluz este domingo en el Nuevo Arcángel ante un Córdoba que también llega en muy buena dinámica.