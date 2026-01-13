El mercado de invierno coge ritmo en Segunda

El mercado de invierno se calienta en Segunda División. Mientras el Málaga CF espera paciente y sin urgencias alguna buena opción de mercado para reforzarse, muchos de sus rivales en la categoría de plata ya han realizado, al menos, una incorporación en lo que va de ventana invernal de fichajes. El conjunto blanquiazul ya fue el curso pasado el único equipo de toda LaLiga Hypermotion que no se reforzó durante el mes de enero y este año tampoco se esperan muchos movimientos. Mientras tanto, más de la mitad de sus adversarios ya han invertido en mejorar sus plantillas con respecto al verano.

El Málaga CF, atento y paciente

La buena racha que ha firmado el equipo desde la llegada de Funes al banquillo -cinco victorias y dos empates- ha rebajado al mínimo las urgencias blanquiazules en este mercado invernal. Se espera que la dirección deportiva blanquiazul realice, como mucho, un fichaje, pero también podría darse el caso de que la plantilla se quede como está. Loren Juarros valora opciones para el lateral izquierdo tras las lesiones de Dani Sánchez y Víctor García, pero las buenas actuaciones de Rafita también han alejado las prisas. El centro del campo o los extremos son otras posiciones donde caben mejoras, pero parece claro que solo se hará uno o ningún fichaje. Es una política bien marcada desde la llegada de Loren a la dirección deportiva, solo fichar si convence y mejora lo que hay. Además, cabe recordar que el equipo tiene las 25 fichas profesionales cubiertas y cada llegada implicaría una salida.

El Málaga CF tantea paciente el mercado, esperando el acelerón de los últimos días de ventana, donde todo toma más velocidad y pueden aparecer nuevas opciones. No es el caso de muchos de sus rivales, que ya se han movido e incluso han hecho debutar a sus fichajes invernales.

Fichajes invernales en Segunda

En total, 12 equipos de LaLiga Hypermotion ya han acometido, al menos, un fichaje en lo que va de mercado: Albacete (Obeng), Almería (Yeray Cabanzón y Edgar González), Cádiz (Dómina, Antoñito Cordero y Vladys), Ceuta (Marc Domènech), Córdoba (Diego Percan), Deportivo de la Coruña (Adrià Altimira y Álvaro Fernández), Huesca (Efe Aghama), Las Palmas (Nico Benedetti y Estanis Pedrola), Mirandés (Selvi Clua, Jorge Cabello y Javi Hernández), Racing de Santander (Damián, Guliashvili y Lozano), Sporting de Gijón (Brian Oliván) y Valladolid (Vegard Erlien y Ramón Martínez). Además, ha llegado Igor Oca al banquillo del Leganés y Tevenet, al del Valladolid.