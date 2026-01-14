Córdoba - Málaga CF: Las mejores rachas de Segunda, frente a frente en un nuevo derbi

El partido de este domingo en el Nuevo Arcángel es un derbi por todo lo alto. Málaga CF y Córdoba viven sus mejores momentos de lo que va de temporada y pondrán frente a frente sus maravillosas rachas en un partido entre dos equipos andaluces que ahora miran muy de cerca la parte alta de clasificación de LaLiga Hypermotion. Blanquiazules y blanquiverdes son, con toda seguridad, los dos conjuntos más en forma del momento en la categoría y en solo unos días intentarán mantener ese buen momento y presentar sus credenciales a hacer cosas importantes este curso.

Rachas triunfales

Málaga CF y Córdoba llegan a la cita en un gran momento de forma. De hecho, son los equipos que más puntos han sumado en las últimas cinco jornadas: 13 los blanquiazules y 11 los de Iván Ania. Junto a la UD Las Palmas, son los únicos equipos de los 22 que componen la categoría que no han encajado ninguna derrota en los cinco duelos anteriores a este derbi andaluz.

El conjunto blanquiazul es el equipo más en forma de Segunda División en estos momentos. El cambio ha sido radical desde la llegada de Juanfran Funes a su banquillo y los números hablan por si solos. Desde que el granadino tomase las riendas del primer equipo, los blanquiazules están invictos. Siete jornadas sin perder, con cinco victorias y dos empates. 17 puntos de 21 posibles, el mejor balance de la categoría en ese periplo. Además, cuenta sus últimos cuatro encuentros por victorias -Albacete (1-3), Almería (2-1), Sporting de Gijón (1-3) y Ceuta (2-1)-, más que nadie.

Si buena es la marcha reciente del Málaga CF, la del Córdoba no se queda muy atrás. Cinco partidos sin perder, 11 puntos de 15 posibles -tres victorias y dos empates- y tres triunfos consecutivos -Mirandés (1-2), Burgos (2-0) y Huesca (1-2)- en las últimas tres jornadas.

Igualdad en la tabla

Sus buenas rachas han llevado al Málaga CF y el Córdoba a mirar muy de cerca en estos momentos la zona de play off. Malagueños y cordobeses llegan a la cita igualados a 32 puntos, 7º y 9º respectivamente, a solo dos puntos de la zona de play off y a seis de los líderes, que son el Racing de Santander y Las Palmas, con 38. Se han metido en el vagón de cabeza y cuentan con una ventaja muy importante -nueve puntos- con respecto a la zona roja de la clasificación.

Calendario asimétrico

El Málaga CF y el Córdoba vuelven a verse las caras poco más de dos meses después del encuentro de la primera vuelta que les enfrentó en La Rosaleda. El calendario asimétrico ha querido que blanquiazules y blanquiverdes se vieran en la jornada 13 en Martiricos y ahora en la 22, para abrir la segunda vuelta, en el Nuevo Arcángel. El partido jugado en Málaga fue el penúltimo de la era Pellicer y fue uno de los encuentros claves en la destitución del técnico de Nules.

El Málaga CF estuvo muy cerca de ganar ese partido, pero se le escapó más allá del minuto 100 con un gol de Diego Bri que puso el 2-2 definitivo. Los blanquiazules se adelantaron hasta en dos ocasiones en una segunda mitad en la que el Córdoba ya se había quedado con 10 por la expulsión de Albarrán, pero el doblete de Rafa Rodríguez no fue suficiente para tumbar a un Córdoba que acabó arañando un punto de La Rosaleda al borde del pitido final. Mucho han cambiado las cosas por Martiricos desde entonces.