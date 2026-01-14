El Málaga CF comienza a preparar el derbi frente al Córdoba

El Málaga CF ya fija su mira en el partido de este domingo en Córdoba. Tras disfrutar de un día de descanso, la plantilla blanquiazul retomó el trabajo este miércoles para empezar a preparar el derbi en el Nuevo Arcángel (21.00 horas) sin grandes novedades en cuanto a los lesionados.

Parte de bajas

El único cambio con respecto a entrenamientos anteriores fue el de Moussa, que en esta sesión no estuvo con el grupo y se ejercitó en solitario en el gimnasio con menor carga. Por lo demás, sigue el mismo parte de bajas: Víctor García, Dani Sánchez, Darko Brasanac, Ramón, Luismi y Álex Pastor (sin ficha).

La sesión de este miércoles comenzó con una charla técnica de Funes y continuó con activación física, ejercicios específicos con balón por grupos, labor táctica y partidillos en espacio reducido para terminar la jornada.

Este jueves, nuevo entrenamiento, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Todavía faltan tres sesiones de trabajo antes de poner rumbo a Córdoba para un derbi entre dos equipos que llegan en una dinámica casi inmejorable e igualados en la tabla a 32 puntos, a dos puntos del play off.