Puga, sobre su renovación: "Estoy muy tranquilo, esperemos que se cierre pronto"

Carlos Puga está muy cerca de renovar con el Málaga CF. El futbolista granadino termina contrato al final de la presente campaña, pero su representante y el club ya tienen muy encaminada su continuidad como jugador blanquiazul. "No he firmado todavía", reconoce, pero aseguró estar "muy tranquilo" y con ganas de que se cierre "pronto".

El lateral blanquiazul pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga este miércoles y, además de sobre el tema de su renovación, habló del buen momento que vive al equipo y también él a nivel personal en las últimas semanas. Siguió la línea de Funes y el resto de la plantilla, en la que no se quieren fijar más objetivos que el próximo encuentro. "El paso natural es ganar en Córdoba. Siempre que me he enfrentado a ellos no he ganado. Queremos ganar, con más motivo por esta dinámica que no queremos cortar", explicó.

Cambio de dinámica

"El truco es la confianza del equipo. Veníamos de muchas derrotas, al equipo le costaba coger la confianza que hace a los futbolistas mejores. Una vez cogida la dinámica buena, salen los mejores. Chupe, Larru en su nivel, Joaquín, Ochoa... Cuando coges confianza y los de arriba se enchufan, pues... Esto es lo que ha pasado. Era ganar dos partidos... Volver a sentirnos el equipo que éramos. Las sensaciones de la pretemporada. Se juntaron lesiones, malos resultados... Mira el Granada, nadie imaginaba que iban a estar así a estas alturas. Te empiezas a meter ahí y cuesta salir".

Dudas iniciales con Funes

"Yo no lo conocía. No se le puede juzgar cuando sus mejores jugadores se los quitan. Es complicado cuando a un equipo le quitas a los que tenían la idea de fútbol de Funes. El primer equipo los necesitaba semana tras semana. No juzgo antes de conocer. Escuchabas a los niños del filial decir... "No sé cómo nos va a salir, pero vamos a jugar al fútbol. Y vas a disfrutar". Si te dicen eso... Ha llegado muy pronto, no esperaba esta racha. Ahora ya sí, estamos adaptados a los entrenos y todo".

Método Funes

"Las pelis son sorpresas. El míster saca cosas de todos lados. Es muy bueno. Nos contó lo de Villamanín de la lotería. Un grupo tiene que mirar por el bien de todos. Lo vemos con intriga, siempre sorprende con algún tema. Nos pone cortes para explicarlo, son trocitos de la peli".

Agradecimientos a Pellicer

"Le podemos dar las gracias a Pellicer, me devolvió las ganas de volver a jugar. Vine en una situación complicada. Me devolvió sentirme futbolista. Nadie del vestuario quería que se fuera el míster. Recuerdo las caras en León... Me pasó lo mismo con Germán Crespo en Córdoba, él me subió al primer equipo".

Racha de victorias

"El partido más complicado fue el de Albacete. Funes nos dijo que el partido iba a ser muy largo, que había que hacerles correr. Iban a llegar los momentos. Fue el más complicado por cómo se dio el partido. Nos dimos cuenta que lo que nos dijo el míster pasó. Nos dio el click de poder ganar a cualquiera. El de Almería también fue muy importante. En Gijón sabía que los niños iban a hacerlo. Se lo dije a Izan, ganamos 100%. Ahora tenemos esa sensación. Si los de arriba están así... Chupete, Niño, Larru, Ochoa... Cuando salen las cosas, todos jugamos mejor. Antes parecía que ganar un partido era impensable".

Talismán para el equipo

"Es un dato un poco... Se lo dije a Larru después de Albacete: "Llevo ocho partidos y no he perdido. Seguro que el partido que saquen algo, perdemos...". Por suerte lo sacaron y no pasó. En los últimos dos meses hemos generado mucho. En el momento que consigamos mantener portería a cero... Salvo el Ceuta, los últimos encajados fueron de penalti. Hemos tenido mala suerte. Hemos ganado pero hay que mejorar eso. No podemos encajar tanto. Quiero ganar un partido con portería a cero. La defensa está haciendo un buen trabajo y lo merecemos".

Estado físico personal

"Me fastidió irnos de vacaciones, estaba encontrando el ritmo de competición. Contra el Mirandés, mi corazón no daba para más. No me daba en los primeros minutos. Ahora muy bien. Ya estoy a ritmo. La lesión me paró. Cuando vuelvo, me hago una microrrotura. Quería jugar, me pararon para no romperme más. En León juego 10 minutos y luego ya empiezo a jugar. Quedan 21 jornadas todavía para estar a ritmo de verdad".