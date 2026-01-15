Chupe, presente y futuro blanquiazul: "Mi mayor ilusión es llevar al Málaga a Primera División"

Carlos Ruiz Rubio, conocido como Chupete, o mejor Chupe, como así prefieren que le llamen, ha sido uno de los más destacados, si no el que más, en el Málaga CF en esta primera vuelta de LaLiga Hypermotion. El delantero blanquiazul ha llegado al ecuador de la competición como pichichi del equipo, con 9 dianas, y mirando muy de cerca a los máximos artilleros de la categoría. El cordobés vive un gran momento, y esas buenas actuaciones sobre el verde, justo cuando está abierto el mercado invernal, ha levantado algo de nerviosismo en la afición blanquiazul, pero el atacante ya ha dejado claro en varias ocasiones que ahora mismo solo piensa en blanquiazul.

Chupe pasó este miércoles por La Jugada de Canal Sur y volvió a transmitir tranquilidad con respecto a su futuro más próximo. El malaguismo teme que equipos con mayor poder económico toquen a su puerta para intentar convencerle de cambiar de aires a mitad de temporada, pero el delantero parece tenerlo muy claro. "Tengo contrato hasta 2028. Estoy centrado en el Málaga, estoy muy feliz aquí", aseguró. Y dejó una frase que va a gustar mucho al malaguismo: "Mi mayor ilusión es llevar al Málaga CF a Primera División". "De lo otro se encargan mis representantes. Me baso en trabajar día a día y prepararme para el domingo, tenemos una guerra dura", añadió.

Ampliación de contrato

El cordobés he terminado la primera vuelta con 9 tantos, a solo dos del máximo goleador de Segunda, Sergio Arribas (11), del Almería. Lástima ese penalti que se le escapó ante el Ceuta para completar el hat-trick y estar todavía más cerca de la cabeza en este ranking personal. Su papel en lo que va de curso está siendo clave para el equipo. Y por ello, pese a estar blindado hasta 2028, en el club ya trabajan para ampliar ese contrato y premiarle con otro aumento de sueldo. Chupe también prefiere quedarse al margen de eso y centrarse en jugar: "Me mantengo al margen. No sé lo que habrán hablado. Con rendimiento, las cosas caen por su propio peso".

Córdoba, partido especial

El ariete blanquiazul solo piensa en el verde, y más concretamente en el encuentro de este domingo frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel, un choque "especial" para él ante el equipo de su tierra, en el que nunca ha jugado. "Llevo esperando este partido bastante tiempo. Nunca he tenido la oportunidad de jugar en El Arcángel. Será un duelo disputado y solo deseo la victoria de mi equipo. Queremos seguir con la buena dinámica. Espero que podamos conseguir los tres puntos, es un rival duro que nos pone siempre las cosas difíciles", explicó. Pese a ser cordobés, Chupe solo piensa en ganar y, si es posible, ayudar con goles. Pero, ¿lo celebraría? "No lo celebraría de una manera muy efusiva, pero sí celebraría mi gol. Nunca he jugado allí, pero lo respeto".

Pese a su corta edad (21 años) a Chupe ya se le una madurez para ser futbolista profesional y también delante de los micrófonos. "Las situaciones de mi vida me han hecho madurar rápido. Salí con 12 años a Sevilla. A veces es complicado, te planteas muchas cosas. Tengo un objetivo claro, quitar a mis padres de trabajar. Han hecho muchos esfuerzos durante su vida. Paso a paso. Es el mayor regalo que les puedo dar. Siempre han estado al pie del cañón", comenta.

Cambio de dinámica con Funes

Además, abordó otros temas, como el buen momento que vive el equipo desde la llegada de Funes al banquillo. Tuvo muy buenas palabras para el actual técnico, aunque tampoco se olvida de Pellicer, el que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. "Tanto Pelli como Funes son espectaculares. Nos dice que cuando salgamos al campo y disfrutemos. Se está viendo. Así los resultados llegan. Es como un padre para mí. Me ha aportado muchas cosas. Larrubia, Dani Lorenzo, Izan... lo hemos tenido. Yo sabía que iba a cumplir con las expectativas. Es un trabajador nato. El grupo es muy importante. Los grandes grupos consiguen grandes cosas", apuntó.

Sin embargo, sigue la línea del resto de la plantilla cuando se les pregunta por los objetivos del curso. "Disfrutar del momento. Nos lo hemos ganado. Cuando lleguen los 50 puntos, ya miraremos donde vamos", argumenta.

La primera vuelta de Chupete ha sido de sobresaliente, pese a pasar por semanas complicadas. Junto a otros canteranos como David Larrubia o Dani Lorenzo, han sido los más destacados en el plantel blanquiazul. Pero quiere más: "Empecé bien, pero me vino el bache de la lesión. Tuve otros problemas personales, también nos duelen las cosas que pasan en la familia. Supe reponerme. Ahora, a seguir en esta dinámica".