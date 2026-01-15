Iker Álvarez analiza el Córdoba - Málaga CF: "Es un partido en el que hay que controlar las emociones"

El Córdoba CF, rival del Málaga CF este domingo en el Nuevo Arcángel (21.00 horas) se encuentra en el mejor momento de los últimos meses tras encadenar tres victorias seguidas en LaLiga Hypermotion. Su portero titular, Iker Álvarez, ha analizado el buen momento que vive su equipo y el derbi andaluz ante el Málaga del próximo domingo: "Es un partido en el que hay que saber controlar las emociones".

El conjunto blanquiverde se encuentra en una racha positiva de tres victorias seguidas. El guardameta blanquiverde resaltó que "tres partidos seguidos no se ganan muy a menudo en esta categoría. Estamos enfocados, sobre todo, en ganar el cuarto y en seguir sumando de tres en tres cada fin de semana a fin de semana".

Derbi frente al Málaga CF

Pese a estar el Córdoba CF a dos puntos de la zona de play off, el portero andorrano es prudente ante el clima de euforia que se vive en la ciudad, pues señala que "creo que es algo que queda muy alejado aún. Sí que es verdad que estamos en una situación buena y que tenemos opciones a todo, pero es algo que aún nos queda muy lejos. Eso se hablará en la jornada treinta y dos. Creo que aún nos falta media vuelta. Solo nos enfocamos en ganar al Málaga en casa y en hacer un buen partido este fin de semana delante de nuestra gente, aquí en el reino".

El próximo domingo llega un derbi ante el Málaga, por lo que la expectación es máxima. Iker Álvarez cree que en este partido “el ambiente será único, creo que es un partido en el que hay que saber controlar las emociones porque, al fin y al cabo, el ambiente te lleva a hacer cosas que igual en otras situaciones no harías. Hay que mantener la cabeza fría, continuar siendo el equipo que somos, jugando como lo hacemos, y seguir haciendo las cosas bien para poder llevarnos el triunfo, ni más ni menos”.

El derbi del próximo domingo va a enfrentar a dos equipos en un buen momento de juego y resultados. Iker cree que va a ser un partido en el que van a enfrentarse dos conjuntos que "venimos en una de las mejores dinámicas de del curso. A partir de ahí, creo que nosotros tenemos el plus añadido y la motivación de jugar aquí, en el reino, en casa. Creo que va a haber un ambiente muy bueno, la gente nos va a ayudar mucho y nos va a hacer estar más cerca de ganar. A partir de aquí, a hacer lo nuestro, a hacer lo que hacemos cada día, pues creo que si hacemos las cosas muy bien, tenemos muchas opciones de ganar".

Un portero asentado en el once inicial

Iker Álvarez lleva quince partidos seguidos como titular, desde que su técnico, Iván Ania, decidió situarle en el once inicial en detrimento de Carlos Marín. El portero considera que "todo lleva un tiempo de adaptación. Tuve la suerte de hacer buenos partidos al inicio, y esto, al fin y al cabo, te facilita la entrada en el equipo. A partir de ahí, creo que estoy jugando bien, me estoy sintiendo cómodo, y eso, al fin y al cabo, es lo que me ocupa, seguir sintiéndome cómodo, ayudando al equipo desde donde puedo y seguir aportando".

El Córdoba CF ha vuelto a soñar con una plaza en la zona de promoción de ascenso. El portero cordobesista ve a su equipo luchando por este sueño porque "sabemos que tenemos nivel para poder llegar, pero es una temporada muy larga, creo que tenemos que hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo aún, y creo que todo pasa por seguir ganando este fin de semana, por hacer las cosas bien semana a semana, en cada entrenamiento, en cada partido. Es algo que aún queda lejos, de lo que creo que aún no hay que hablar. Creo que nos tenemos que centrar en los partidos próximos".