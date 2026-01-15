El Málaga CF, a cortar su racha sin victorias frente al Córdoba

El Málaga CF tiene una cuenta pendiente con el Córdoba. Blanquiazules y blanquiverdes ha coincidido en las últimas tres temporadas, ascendieron de la mano de Primera RFEF a Segunda en el verano de 2024 y ahora llevan dos campañas consecutivas viéndose las caras en la categoría. Se han enfrentado en cinco duelos ligueros en estos últimos años y el conjunto de La Rosaleda no ha sido capaz de ganar a los de Iván Ania. Este domingo (21.00 horas), en el Nuevo Arcángel, tendrán una nueva oportunidad de desquitarse y romper una racha demasiado larga ya.

Iván Ania, un hueso para el Málaga CF

Este curso ya se han visto las caras hace poco más de dos meses en La Rosaleda, y tampoco el Málaga CF fue capaz de sumar de tres ante el Córdoba. Lo tuvo en la mano. Llegó al último minuto ganando 2-1 y con un jugador más sobre el verde, pero los cordobesistas empataron pasado el minuto 100 de partido (2-2). En total han sido cinco los duelos de las últimas temporadas, siempre con Pellicer e Iván Ania en los banquillos, y los malagueños nunca ganaron.

El curso pasado, también en Segunda, empataron 0-0 en el Nuevo Arcángel y cayeron por 0-1 en La Rosaleda. Y en la 2023-24, en Primera Federación, firmaron tablas 1-1 en Martiricos y perdieron por la mínima (1-0) en tierras cordobesas. Ahora será la primera vez que el Málaga lo intente con Funes de técnico, con el que todavía no han perdido.

Última victoria blanquiazul

Hay que remontarse a la campaña 2018-19 para ver la última victoria del Málaga CF sobre el Córdoba. Fue en La Rosaleda por un contundente 3-0. Desde entonces, seis enfrentamientos, con cuatro empates y dos triunfos cordobesistas.

Números en el Nuevo Arcángel

Además, el Málaga CF afrontará otro reto, ganar en un estadio en el que no lo hacen desde hace más de 11 años. El último triunfo blanquiazul en tierras cordobesas fue en el curso 2014-15, en Primera División. Desde el cambio de denominación, a los malagueños no se les ha dado especialmente bien desplazarse a Córdoba. En 10 visitas entre Liga y Copa -una como Atlético Malagueño y nueve como Málaga CF-, los blanquiazules solo han logrado dos victorias, por cuatro empates y otras cuatro derrotas.