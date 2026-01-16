Funes, en la previa del derbi: "El Córdoba nos ha hecho los partidos más incómodos"

Juanfran Funes volvió a aparecer por la sala de prensa de La Rosaleda este viernes para su comparecencia previa al encuentro de este domingo frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel. El entrenador blanquiazul se deshizo en elogios hacia el rival, un equipo que te lleva "al límite" y te hace el partido "incómodo". "Ania ha sido capaz de dejar su impronta", aseguró. Aun así, el granadino pretende un Málaga con "identidad". "Vamos a intentar ser atrevidos. Si queremos ser eso aquí, también fuera", explicó.

Derbi en Córdoba

"Me transmiten que con el Córdoba vivieron el partido más incómodo. Terminan llevándote a eso. Córdoba es top 1 en ritmo de recuperación, una presión alta muy fuerte, te llevan al límite. Son capaces de romper líneas de presión. En la primera mitad aquí nos hicieron 17 faltas. No te dejan jugar, presionan muy bien o te paran en falta. No hay momentos para hacer daño. Se manejan muy bien con la pelota. Quieren la pelota, tienen buenas sinergias. Es difícil imponerse".

Adrián Niño, ¿de extremo?

"Es difícil verlo de inicio en el extremo a Adrián. En un final de partido, lo podemos necesitar. Eneko, Jauregi, Chupe... Cuando tengan que estar todos en el campo, es una opción. Contra el Cádiz lo hizo de inicio. No es algo que nos planteemos de inicio".

Planteamiento del partido

"Va a ser muy importante que cuando hagan la presión tengamos la tranquilidad suficiente. Así podremos estar en la línea de juego que más nos interesa. Puede terminar siendo determinante. No podemos tener dos caras, otra cosa es que nos obligue el Córdoba, le aplaudiremos. Vamos a intentar tener continuidad con la pelota, esa premisa es fundamental. Nos tiene que hacer diferentes. Que sepan que somos el Málaga aunque no se vea la camiseta. Pueden ser favoritos porque juegan en casa, tienen un base muy fuerte en la que sustentarse. Ania ha sido capaz de dejar su impronta".

Idea de juego

"Hay que repetir lo mismo muchas veces. Intentamos no movernos mucho de nuestra identidad. Repetir la misma idea te hace ser más eficaz y sentirla. Vamos a intentar ser atrevidos con la pelota, si queremos ser eso aquí, también fuera. No especular, no esperar. Cualquier situación que se repite en el tiempo, lo termina haciendo de forma más eficaz".

Resultados ante el Córdoba

"Habla del potencial que tienen. Ascendemos el mismo año, nos mantenemos. Va a ser un partido realmente duro. Ellos juegan de local. No va a haber butacas libres. Ese aliento les va a dar ese empuje. Les va a ayudar sin la pelota. Nos va a poner un nivel dificultad bastante alto. Me han manifestado que es el equipo que le ha hecho los partidos más incómodos.

¿Motivación extra?

"Cualquier partido en Segunda tiene motivación. Este escenario es muy motivante, es un derbi. Hay una parte muy bonita. El otro día se vio un hermanamiento precioso con el Ceuta. También lo estamos con el Córdoba. Hay que disfrutar de la fiesta del fútbol, se dan todos los condicionantes. El único pero es que es a las 9 de la noche, no es la hora que merece este derbi para los jóvenes y el desplazamiento".

Afición

"Vivimos como visitantes situaciones de local. Valladolid, Gijón... Escuchas a tu afición apoyarte, tiene un balón incalculable. Es la suerte de ser del Málaga".

Ajustes de los rivales

"Uno se imagina los cambios que pueden hacer los rivales. El Córdoba nos llevará a un partido incómodo. Esa presión sostenida nos va a exigir mucho. Disfrutamos mucho de esos momentos de continuidad. Creemos que puede haber ajustes. Nosotros también somos presionantes, queremos manifestar energía. Esa parte tiene que verse en nosotros. Se valora el atrevimiento del equipo. Estamos siendo capaces de correr mucho y bien. Esa hambre por no parar cuando no tienes la pelota, también tenemos que disfrutar cuando no la tenemos. Es importante la predisposición del jugador. Estamos en esa línea".